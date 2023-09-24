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Wild Card Football 10.10.2023
7.6 5 оценок

Опубликован обзорный трейлер Wild Card Football

Simple Jack
Новости

В своем видеоролике Крис Берман рассказывает об игровых режимах и настройке команды в захватывающем футбольном проекте под названием Wild Card Football.

Данный проект представляет собой аркадный футбол, полный непредсказуемых моментов и нескольких увлекательных игровых режимов. Внутри игры игроки смогут освоить основные приемы и улучшить свои навыки, сыграв в матчи 7 на 7 в режиме Exhibition, а также приняв участие в сетевых и локальных многопользовательских сессиях.

Дата релиза проекта запланирована на 10 октября и ожидается на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

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