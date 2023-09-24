Опубликован обзорный трейлер Wild Card Football

Wild Card Football — это игра для тех, кто любит футбол, но не хочет заморачиваться сложными правилами и реалистичной физикой. В этой игре вы можете создать свою собственную команду из девяти персонажей, каждый из которых имеет свой уникальный стиль и характер.

В отличие от других футбольных игр, Wild Card Football не имеет лицензии НФЛ, поэтому вы не сможете играть за реальные команды, такие как Канзас-Сити Чифс или Миннесота Вайкингс. Зато у вас есть возможность насладиться более свободным и забавным геймплеем, напоминающим классические аркады.

Во время игровых матчей вы можете использовать специальные Wild Cards, которые дадут вам преимущество над соперниками. Например, вы можете увеличить свою силу, скорость или выносливость, или же сделать своих игроков невидимыми или непробиваемыми.