В своем видеоролике Крис Берман рассказывает об игровых режимах и настройке команды в захватывающем футбольном проекте под названием Wild Card Football.
Данный проект представляет собой аркадный футбол, полный непредсказуемых моментов и нескольких увлекательных игровых режимов. Внутри игры игроки смогут освоить основные приемы и улучшить свои навыки, сыграв в матчи 7 на 7 в режиме Exhibition, а также приняв участие в сетевых и локальных многопользовательских сессиях.
Дата релиза проекта запланирована на 10 октября и ожидается на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Опубликован обзорный трейлер Wild Card Football
В своем видеоролике Крис Берман рассказывает об игровых режимах и настройке команды в захватывающем футбольном проекте под названием Wild Card Football.