Однопользовательская демоверсия Windblown будет доступна до 24 октября

Фестиваль Steam "Играм быть" продлится до 24 октября, и в его рамках можно попробовать демоверсию Windblown, новой 3D-изометрической hack-and-slash игры от студии Motion Twin. Хотя финальная версия игры поддерживает кооператив до трех игроков, демо ориентировано на одиночное прохождение, и прогресс можно будет перенести в ранний доступ, который стартует в день завершения фестиваля.

В Windblown игроки начинают с простого оружия и трех пассивных навыков, но в процессе можно найти более мощные артефакты и проклятия, которые усиливают персонажа. После каждой смерти персонаж возвращается в деревню Ковчег для улучшений. В демоверсии доступен первый биом, но полная версия предложит четыре биома и 12 видов оружия.

Игра будет находиться в раннем доступе минимум год.