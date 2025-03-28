Представлен первый трейлер уютного волшебного симулятора Witchbrook

Студии Chucklefish и Robotality наконец-то представили первый трейлер Witchbrook — уютного симулятора жизни, в котором игроки окажутся в мире магии и ведьмовства. В ролике показана красочная пиксельная графика, вид сверху и повседневная жизнь студентов магического колледжа Уитчбрук.

Разработчики описывают Witchbrook как "любовное послание к размеренной жизни и тихой магии". Игроки смогут изучать заклинания, сдавать экзамены, участвовать в ритуалах, заводить друзей среди горожан и даже исследовать мир в кооперативе до четырёх человек.

Действие разворачивается в приморском городе Мосспорт, полном интересных персонажей, тайн и занятий. А самое главное — ведьмовское обучение, где придётся выполнять домашние задания, проходить испытания и раскрывать свои магические способности.

Witchbrook выйдет зимой 2025 года на PC, Nintendo Switch и Xbox. С первого дня игра появится в Game Pass. Официальная локализация на русский язык пока не подтверждена.