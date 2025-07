CD Projekt RED анонсировала новую настольную игру The Witcher: Legacy

После невероятного успеха The Witcher: Old World, CD Projekt RED и Go On Board решили вновь объединить усилия для создания ещё одной игры, ориентированной на любителей настольных игр.

The Witcher: Legacy — это сюжетная приключенческая игра для 1–4 игроков, третья игра, разработанная CD Projekt RED и Go On Board во вселенной «Ведьмака». Как в одиночной, так и в кооперативной игре игроки берут на себя роль ведьмаков из Школы Волка, которым поручено раскрыть и выследить враждебные силы, ответственные за жестокое нападение, едва не уничтожившее их школу.

Главное приключение разворачивается в нескольких сценариях, предлагая насыщенный и многогранный сюжет. На протяжении всей игры игрокам предстоит принимать сложные решения, последствия которых повлияют на последующие сессии. Благодаря этим решениям игроки будут влиять на развитие сюжета, создавая уникальное, захватывающее повествование.

Действие игры разворачивается в королевстве Каэдвен, где игроки могут путешествовать по бескрайним просторам, сражаться с монстрами, оттачивать свои навыки и управлять ограниченными ресурсами, одновременно пытаясь раскрыть заговор, угрожающий существованию всех ведьмаков.

Страница игры The Witcher: Legacyуже доступна на Gamefound. Любой, кто следит за игрой, а затем примет участие в краудфандинговой кампании, получит эксклюзивную миниатюру Горгоны — монстра, который никогда не появлялся ни в одной видеоигре по вселенной «Ведьмака».