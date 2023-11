Игры "Ведьмак" и "Ведьмак 2" получили свежее обновление с поддержкой чипов Apple Silicon M1, M2 и новой macOS

Спустя более 10 лет культовые RPG "Ведьмак" и "Ведьмак 2" от CD Projekt RED получили значительное обновление. Патч не вводит ничего нового; вместо этого он добавляет поддержку широкого спектра современных устройств от Apple. Польские разработчики адаптировали игры под Apple Silicon M1, M2 и macOS Ventura.

Как было обещано в студии CD Projekt RED, они выпустили обновление для The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings, добавив поддержку современных процессоров от Apple. Теперь ролевые игры можно запускать на последних версиях Mac или MacBook через цифровые магазины Steam, GOG и App Store.

Третья часть "Ведьмака" в скором времени может также получить подобное обновление. В интернете обратили внимание на то, что The Witcher 3 уже хорошо функционирует на M1 и M2 при использовании встроенных инструментов портирования, однако они доступны далеко не для всех пользователей.