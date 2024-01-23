Для The Witcher 3: Wild Hunt вышел масштабный мод Eternal Hunt, который кардинально меняет боевую систему

Моддер apokryphos на днях выпустил для игры The Witcher 3: Wild Hunt масштабный мод Eternal Hunt, сильно меняющий игровой процесс. Этот мод полностью меняет боевую систему в игре, позволяя по-новому взглянуть на полюбившийся проект от CD Projekt RED.

Eternal Hunt - это огромный набор контента, который включает в себя новые анимации, врагов, предметы, броню, оружие, эффекты и многое другое. В моде так же представлено большое количество дополнительных сложных игровых систем. Например, вас ждет медитация в реальном времени, автоматическое скрытие оружия под плащами и карманные предметы, которые можно носить с собой. Игроки также получат обновленную систему крови, 3D-маркеры HUD, систему погоды и многое другое. Eternal Hunt является своего рода продолжением мода Advanced Combat System.

В моде представлено более 100 новых видов оружия. Каждая школа ведьмаков теперь имеет свой собственный набор приемов - это означает, что игрок получит уникальные атаки, уклонения и стойки для каждой школы ведьмака. В Eternal Hunt также есть специальная система ярости. Это что-то вроде системы опасных атак в Sekiro: Shadows Die Twice, она срабатывает во время боя в зависимости от того, что делает игрок.

Кроме того, мод добавляет режим скрытности. Когда игрок использует его, он становится скрытным ведьмаком, а враги не заметят Геральта, если он не попадется им на глаза, позволяя скрытно устранить некоторых врагов. Помимо этого, модификация так же улучшает стандартный ИИ-противников.

Автор рекомендует использовать модификацию на втором и следующих прохождениях Ведьмака 3. Модификация работает как со стандартной версией игры, так и с Next-Gen обновлением

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта, где подробно описаны его изменения.