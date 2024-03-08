на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 26 699 оценок

Нейросеть познакомила Геральта с прекрасными героинями других франшиз

Simple Jack
Новости

Пользователь онлайн-галереи DevianArt с ником bbbeto регулярно публикует на своей странице изображения, созданные с помощью нейросети. Он любит отправлять Геральта из саги о Ведьмаке в миры других франшиз.

В разное время bbbeto показывал встречи Белого Волка с героинями известных игр, мультфильмов и комиксов. Например, Геральт познакомился с Трейсер, Байонеттой, Барби и Чудо-женщиной. Какие еще прекрасные дамы пленили (иной раз — в прямом смысле) сурового ведьмака?

+ ещё 4 картинки
Источник  
29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
mongol312

с Жасмин прям четко.

11
inkomniak

С ларой самая чоткая🙂

4
Animario

Геральт: "Я шепну тебе на ушко, нежно, нежно... Партейку в гвинт?"

3
Кей Овальд

Очень прикольно. Особенно с Зеной. :)

2
nikvik jm

Так и порталы полюбить недолго.

2
ckott4

АФИГЕТЬ, ВАУ, КАКОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, НЕ РАДИ МЕШОЧКОВ

2
Аристов--Черный

Вах! СамЭц! Везде успел. Нужно было сделать последнюю картинку с парнями-куколдами, у которых Геральт девчат увёл:)))

0
Blue Rose

Я бы его еще с Рейн из bloodrayne познакомил, и с Милиной из Mortal kombat.

0
YegorSemenov

Геральт Ланнистер с Зеной это комбо

0
Nesh22GolgJR

А что? Вполне себе хорошо получилось.

0
Юркец

Геральд, ну поздравь ты уже всех женщин, девушек, качественным, ну ты понял

0
Xndr DeKoz

Не хватает с драконихой из шрэка)

0