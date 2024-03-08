Нейросеть познакомила Геральта с прекрасными героинями других франшиз

Пользователь онлайн-галереи DevianArt с ником bbbeto регулярно публикует на своей странице изображения, созданные с помощью нейросети. Он любит отправлять Геральта из саги о Ведьмаке в миры других франшиз.
В разное время bbbeto показывал встречи Белого Волка с героинями известных игр, мультфильмов и комиксов. Например, Геральт познакомился с Трейсер, Байонеттой, Барби и Чудо-женщиной. Какие еще прекрасные дамы пленили (иной раз — в прямом смысле) сурового ведьмака?
с Жасмин прям четко.
С ларой самая чоткая🙂
Геральт: "Я шепну тебе на ушко, нежно, нежно... Партейку в гвинт?"
Очень прикольно. Особенно с Зеной. :)
Так и порталы полюбить недолго.
АФИГЕТЬ, ВАУ, КАКОЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ, НЕ РАДИ МЕШОЧКОВ
Вах! СамЭц! Везде успел. Нужно было сделать последнюю картинку с парнями-куколдами, у которых Геральт девчат увёл:)))
Я бы его еще с Рейн из bloodrayne познакомил, и с Милиной из Mortal kombat.
Геральт Ланнистер с Зеной это комбо
А что? Вполне себе хорошо получилось.
Геральд, ну поздравь ты уже всех женщин, девушек, качественным, ну ты понял
Не хватает с драконихой из шрэка)