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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 25 013 оценок

Представлена копия шлема Эредина из The Witcher 3: Wild Hunt, доступная для предварительного заказа

monk70
Новости

PureArts и CD Projekt Red представили ещё одну часть линейки реплик вселенной Ведьмака. На этот раз это шлем Эредина в масштабе 1 к 1 из игры Ведьмак 3: Дикая Охота.

Реплика шлема Эредина точно воссоздает шлем Короля Дикой Охоты в форме черепа и служит отличным экспонатом для поклонников серии. Шлем также установлен на точной копии рукояти меча Эредина, а также имеет съемную лицевую панель для тех, кто хочет продемонстрировать его без лица. Реплика Eredin Helmet ограничена тиражом менее 1000 единиц.

Реплика имеет размеры 25.5 х 30 х 58.5 см и весит 5.5 кг. Предварительные заказы на копию уже доступны, а розничная цена шлема составляет 499 долларов. Специальное эксклюзивное издание PureArts, выпущенное ограниченным тиражом всего в 150 экземпляров, также включает в себя специальную металлическую копию броши Эредина из игры.

Для тех, кто хочет приобрести неэксклюзивную версию, сам шлем будет выпущен ограниченной серией в 850 экземпляров.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Oscilograf

Я сначала думал, что это шлем Мертвого Короля, которого Арагорн на битву призвал. Похож.

0
-zotik-

А они в шлеме был? Наверное просто корона была

0
kongydong

Лет на 8 опоздали, не?

0
-zotik-

Хотеть

0
maximus388

Шлем конечно добротный, таким можно даже казнить путем посажения на него.

0
klinok45

А найдутся же такие кто купит это

-5
Озверин

как будто это что-то плохое. что за пренебрежительный тон? речь же не о воде из бассейна Белль Дельфин, а о качественной сувенирке.

3
Камелия20

Ну купят и ладно. У всех свои увлечения.

0
pudovik1704

Я сам такое не куплю,но напрашивается вопрос,а тебе какое дело?

0