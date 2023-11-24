Представлена копия шлема Эредина из The Witcher 3: Wild Hunt, доступная для предварительного заказа

PureArts и CD Projekt Red представили ещё одну часть линейки реплик вселенной Ведьмака. На этот раз это шлем Эредина в масштабе 1 к 1 из игры Ведьмак 3: Дикая Охота.
Реплика шлема Эредина точно воссоздает шлем Короля Дикой Охоты в форме черепа и служит отличным экспонатом для поклонников серии. Шлем также установлен на точной копии рукояти меча Эредина, а также имеет съемную лицевую панель для тех, кто хочет продемонстрировать его без лица. Реплика Eredin Helmet ограничена тиражом менее 1000 единиц.
Реплика имеет размеры 25.5 х 30 х 58.5 см и весит 5.5 кг. Предварительные заказы на копию уже доступны, а розничная цена шлема составляет 499 долларов. Специальное эксклюзивное издание PureArts, выпущенное ограниченным тиражом всего в 150 экземпляров, также включает в себя специальную металлическую копию броши Эредина из игры.
Для тех, кто хочет приобрести неэксклюзивную версию, сам шлем будет выпущен ограниченной серией в 850 экземпляров.
Я сначала думал, что это шлем Мертвого Короля, которого Арагорн на битву призвал. Похож.
А они в шлеме был? Наверное просто корона была
Лет на 8 опоздали, не?
Хотеть
Шлем конечно добротный, таким можно даже казнить путем посажения на него.
А найдутся же такие кто купит это
как будто это что-то плохое. что за пренебрежительный тон? речь же не о воде из бассейна Белль Дельфин, а о качественной сувенирке.
Ну купят и ладно. У всех свои увлечения.
Я сам такое не куплю,но напрашивается вопрос,а тебе какое дело?