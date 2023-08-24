Российские геймеры назвали самые красивые игры современности

Самой красивой игрой современности по версии российских геймеров стала «Ведьмак 3: Дикая Охота» , следует из данных исследования XYZ School. По мнению респондентов, еще ни один проект не смог обойти ее по качеству графики.
На втором месте расположилась Cyberpunk 2077, которая дебютировала в 2020 году. С тех пор она получила несколько крупных патчей, которые сильно изменили и улучшили игру. Третье место заняла Red Dead Redemption 2 — она поразила участвовавших в опросе своим реалистичным и живым открытым миром.
Четвертое и пятое место соответственно за Horizon Zero Dawn и God of War: Ragnarok. Также в десятку самых красивых игр попали Death Stranding, The Last of Us Part 2, Far Cry 5, The Elder Scrolls 5: Skyrim и Atomic Heart.
Забавные люди, минусуют комменты где пишут, что рдр 2 - лучшая игра по графике... А ведь по факту, игра сейчас эталон графики. Лучше нету.
в статье не ищут лучшую графику, а спрашивают мнение людей какая картинка им больше нравится, а это вкусовщина и красота не всегда равна уровню технического исполнения, может в этом причина минусов?
Может быть. Я просто удивляюсь с "мнения людей". Когда ты реальными глазами видишь, что графика на уровень выше, и тут дело не во мнении, а банально физическое различие технологического характера графики. А он ставит свой голос за игру, которая хуже. 🤡
В топ попал скайрим, это в целом все что нужно знать про этот топ И насколько он логичный)
ну если модов накатить
Скайрим с модами ОЧЕНЬ красивая игра.
Эм, а Призрак Цусимы? Даже в десятке нет.
Тут скорее всего сборка игр на ПК. Иначе была бы не Zero Down, а Forbidden West
но здесь идет Рагнарек (вторая часть ГоВ) и Ластуха вторая которые есть только на плойку
Ну вот как бы да, 2 часть намного красивее, да и других хороших игр нет в списке.
Если смотреть чисто по визуалу закрывая глаза на все остальное, вообще на все остальное, то самая красивая игра сейчас это... The Callisto Protocol...
Метро эксодус - еще достаточно красивая и атмосферна по графончику, да и вся это серия вообще
Согласен с первым пунктом. Острова Скеллиге - самая прекрасная локация в играх, какую я видел за всю жизнь.
А вот продолжение списка уже вызывает сомнение.
На самом деле Ведьмак 3 и Киберпук отлично детализированы и по масштабу отлично сделаны. РДР2 также стоит сюда включить.
Чуть с дивана не упал. Игра 2011 года, когда вышел тот же Battlefield 3. Про Crysis 3 вообще молчу.
Понять что в этом контексте "красивая". Именно графика или дизайн уровней. А то есть игры более свежие которые ппц как отстают в плане красивых локации играм 10-15 летней давности. Та же проработка первой Дивижки до сих пор вызывает восторг, но в списке ее нет
Топы нормальных:
- A Plague Tale Requiem
- Marvel's Guardians of the Galaxy
- Metro Exodus
- Hellblade - Senuas Sacrifice
- Marvels Spider Man
- Uncharted
- Hogwarts Legacy
Что в топе нормального, красивые по картинке или дизайну из списка только A Plague Tale R и Metro Exodus, ну и Uncharted, если речь про 4.
Ну в СНГ нездоровое помешательство на Ведьмаке, мол эталон, хотя даже ремастер выглядит уже стремно. Ой ну и заминусят же меня сейчас...
Список весьма странный, многих красивых нет, да даже Horizon указан первый, хотя, второй намного красивее.
ну если смотреть на графон и красоту второй хорайзон это все вынесет, жалко только там сюжет проходной
Графон там хуже рдр2
Играл в обе игры на консолях, RDR2 намного хуже выглядит Horizon, там сплошное мыло...
на консоли там 30фпс и качество пс4, хорайзен 2 на пс4 тоже мыло
хз я играл на оледе в 4к с 60 фпс графон хорайзона лучше чем пкшный рдр2, потому что между ними разница несколько лет, сони всегда вкидывают бабки в графику, щас если новый ласт оф ас выйдет то он будет на голову выше и хорайзона и рдр 2, потому что сони продает картинку в основном) а что там сюжет геймплей уже второе дело))
толсто очень толсто
Мне очень нравятся пейзажи Elden Ring. Valheim с его атмосферой, очень чиловый и красивый.
Не уверен что ведьмак нравится полностью, единственное что завораживает химия погодных эффектов и природы.
У меня есть очень большие сомнения что оценивалась именно красота. а не уровень фанбойства.
школотронов опрашивали, тогда всё ясно. XD
Ведьмак 3 моя любимая игра, да, графика там хороша, проходил более 10 раз и скажу с уверенностью, что от...сывает она по графике на фоне той же the last of us part 1, Uncharted 4
Самый красивые игры это 1 место рдр 2, 2 и 3 и тд места нет. Ну мб гонки какие нибудь названия не помню там графон машин и окружение мое почтение. Как сюда ведьмак записался я хз. Там либо низкополигональный лес либо грязь и поля. Если говорить про визуал то думаю топ будет призрак цусимы, черт там охрененые виды, хочу ее на пк что бы и там наслаждаться полями и дождем японии.
1. Uncharted 4
2. TLOU. Part I
3. Death Stranding
согласен, анчик -это топ по графену
Топы нормальных россиян:
№1 - Assasin's Creed Odyssey
№2 - Asssasin' Creed Valhalla
№3 - RDR2
одиссея и вальгала на три головы хуже рдр если че, причем во всем, от освещения до текстур и детализация мира тем более
Но они намного лучше однотипного Ведьмака 3, мыльного Киберпанка, а про Horizon я лучше промолчу - такой графен хуже и не встретишь.
Топы нормальных россиян - школоло.
ты 2 хорайзон запускал на нормальном 4к телике?) в плане детализации и графики там самый высокий уровень и притом в 60 фпс, про саму игру ничего не скажу она средняя, но и не плохая как щас выходят