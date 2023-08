Российские геймеры назвали самые красивые игры современности

Самой красивой игрой современности по версии российских геймеров стала «Ведьмак 3: Дикая Охота» , следует из данных исследования XYZ School. По мнению респондентов, еще ни один проект не смог обойти ее по качеству графики.

На втором месте расположилась Cyberpunk 2077, которая дебютировала в 2020 году. С тех пор она получила несколько крупных патчей, которые сильно изменили и улучшили игру. Третье место заняла Red Dead Redemption 2 — она поразила участвовавших в опросе своим реалистичным и живым открытым миром.

Четвертое и пятое место соответственно за Horizon Zero Dawn и God of War: Ragnarok. Также в десятку самых красивых игр попали Death Stranding, The Last of Us Part 2, Far Cry 5, The Elder Scrolls 5: Skyrim и Atomic Heart.