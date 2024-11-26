Ведьмак: История происхождения Цири получит комикс-адаптацию

Dark Horse адаптирует еще один рассказ «Ведьмака» от автора Анджея Сапковского в комикс, на этот раз сосредоточившись на том, как стала любимой фанатами героиней Цири.

Dark Horse анонсировала, что «Вопрос цены» — это четвертый рассказ, адаптированный в сборнике «Последнее желание». Сборник включает истории, взятые из первой канонической книги «Ведьмак», и эта история объясняет, как главный герой Геральт из Ривии спас отца Цири от гнева ее бабушки.

«Геральт приглашен на банкет в королевство Цинтра», — говорится в синопсисе. «Принцесса достигла совершеннолетия, и женихи готовятся предложить ей свою руку и сердце. Опасаясь приглашения королевы, Геральт с опаской идет на ужин. Когда в зал входит таинственный незваный гость в доспехах рыцаря, смелое заявление и шокирующее откровение вызывают на вечеринке хаос и волнение».

Это покажется знакомым поклонникам экранизации «Ведьмака» в реальном времени, поскольку «Вопрос цены» был адаптирован в 4-м эпизоде ​​1-го сезона сериала Netflix с Генри Кавиллом в главной роли.