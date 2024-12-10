Актёра Геральта настоятельно попросили не упоминать о The Witcher 4

Актер Геральта из Ривии Даг Кокл не знает, вернется ли Белый Волк в Ведьмаке 4, и CD Projekt Red не хочет, чтобы он говорил об этом. Задолго до того, как Генри Кавил и Лиам Хемсворт оживили Геральта в сериале «Ведьмак» Netflix, актер озвучивания Даг Кокл подарил знаменитому истребителю монстров его фирменный хриплый тон во всех трех играх «Ведьмак» от CDPR. Его игра так любима игроками, что многие фанаты надеются снова услышать его в «Ведьмаке 4».

Однако многое в «Ведьмаке 4» все еще окутано тайной, в первую очередь это сюжет и главный герой. В следующей игре серии «Ведьмак» Геральт может повесить два своих меча в пользу нового игрового протагониста, и многие предполагают, что его протеже Цири выйдет на сцену в предварительно названной игре «Ведьмак 4». С другой стороны, директор игры Себастьян Калемб ранее намекнул, что Геральт все-таки может вернуться, по крайней мере, в роли второго плана, чтобы помочь перейти в новую эру для популярной франшизы RPG.

Неудивительно, что оригинального актера озвучивания Геральта Дага Кокла спрашивали, вернется ли он в роли Белого Волка в «Ведьмак 4», и он даже, казалось, подтвердил это в интервью в августе. Однако с тех пор Кокл рассказал, что получил «пощечину» от CD Projekt Red, и пояснил в интервью MCM Comic Con Birmingham (через GamesRadar), что его предыдущие заявления были основаны на неподтвержденных слухах. По правде говоря, Кокл знает столько же, сколько и кто-либо другой за пределами CDPR, действительно ли Геральт появится в The Witcher 4.

Даже во время своего первоначального заявления о возвращении Геральта в The Witcher 4 Даг Кокл сказал, что он не будет главным героем и что игра будет сосредоточена на ком-то другом. Когда его спросили, откуда изначально взялся этот слух, Кокл предположил, что он мог исходить от бывшего сотрудника CDPR, работавшего несколько лет. В любом случае, Кокл повторил, что на самом деле он ничего не знает о The Witcher 4, и что если CDPR действительно планирует вернуть Геральта, ему пока не сказали.

The Witcher 4, вероятно, не выйдет еще как минимум несколько лет, так что может пройти еще некоторое время, прежде чем CDPR будет готова поделиться подробностями сюжета с игровой общественностью. В прошлом Даг Кокл заявлял, что с удовольствием вернулся бы к роли Геральта из Ривии, если бы его об этом попросили, и многие геймеры хотели бы услышать его хриплый голос в «Ведьмаке 4», даже если это будет всего лишь незначительное появление, передающее эстафету новому главному герою.