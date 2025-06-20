CDPR хочет сделать "скачок поколения" с The Witcher 4

Польская студия CD Projekt Red намерена сделать все возможное, чтобы The Witcher 4 стала настоящим проектом нового поколения, а это значит не только выжать максимум из нового железа и графического движка, но и проанализировать прошлый опыт.

В интервью GamesRadar+ Ян Германович (Jan Hermanowicz), технический проджект-менеджер из CDPR, рассказал о ходе разработки и уроках, извлеченных непосредственно из The Witcher 3, вышедшей в 2015 году.

По словам Германовича, переход между поколениями консолей и технологиями мотивирует студию «сделать все правильно». Цель команды - создать ролевую игру, максимально использующую возможности нового поколения, что наглядно продемонстрировала представленная недавно техническая демонстрация, где была показана локация Валдрест - якобы небольшой городок в регионе Ковир, где, на деле, наблюдается движение, достойное мегаполиса, с примерно 300 NPC и оживленным портовым рынком.

О том, как студия повышает свои стандарты, можно судить по концентрации населения и уровню активности в Валдресте. Но все это не просто прыжок в темноту: команда потратила недели на изучение Новиграда, самого густонаселенного города в The Witcher 3, чтобы понять, что было сделано лучше всего в то время - и что было технически невозможно тогда, но осуществимо сейчас. «Мы просмотрели огромное количество видеозаписей из Новиграда, чтобы понять, что было круто, что нам не удалось сделать и о чем мы даже не думали в то время», - сказал Германович.

Их анализ помог сформировать не только техническую основу, но и зажег новые амбиции в студии. Правда, Германович напомнил, что Валдрест - это пример концепции, и это не значит, что все локации в The Witcher 4 будут с таким же уровнем детализации.

Несмотря на то, что проект все еще находится в разработке, уже понятно, что The Witcher 4 станет результатом баланса между технической смелостью и уважением к наследию франшизы. CD Projekt Red хочет переосмыслить мир The Witcher, но не забывая о том, что сделало сагу о Геральте знаковым событием в истории ролевых игр.