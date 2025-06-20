CDPR хочет сделать "скачок поколения" с The Witcher 4

Польская студия CD Projekt Red намерена сделать все возможное, чтобы The Witcher 4 стала настоящим проектом нового поколения, а это значит не только выжать максимум из нового железа и графического движка, но и проанализировать прошлый опыт.
В интервью GamesRadar+ Ян Германович (Jan Hermanowicz), технический проджект-менеджер из CDPR, рассказал о ходе разработки и уроках, извлеченных непосредственно из The Witcher 3, вышедшей в 2015 году.
По словам Германовича, переход между поколениями консолей и технологиями мотивирует студию «сделать все правильно». Цель команды - создать ролевую игру, максимально использующую возможности нового поколения, что наглядно продемонстрировала представленная недавно техническая демонстрация, где была показана локация Валдрест - якобы небольшой городок в регионе Ковир, где, на деле, наблюдается движение, достойное мегаполиса, с примерно 300 NPC и оживленным портовым рынком.
О том, как студия повышает свои стандарты, можно судить по концентрации населения и уровню активности в Валдресте. Но все это не просто прыжок в темноту: команда потратила недели на изучение Новиграда, самого густонаселенного города в The Witcher 3, чтобы понять, что было сделано лучше всего в то время - и что было технически невозможно тогда, но осуществимо сейчас. «Мы просмотрели огромное количество видеозаписей из Новиграда, чтобы понять, что было круто, что нам не удалось сделать и о чем мы даже не думали в то время», - сказал Германович.
Их анализ помог сформировать не только техническую основу, но и зажег новые амбиции в студии. Правда, Германович напомнил, что Валдрест - это пример концепции, и это не значит, что все локации в The Witcher 4 будут с таким же уровнем детализации.
Несмотря на то, что проект все еще находится в разработке, уже понятно, что The Witcher 4 станет результатом баланса между технической смелостью и уважением к наследию франшизы. CD Projekt Red хочет переосмыслить мир The Witcher, но не забывая о том, что сделало сагу о Геральте знаковым событием в истории ролевых игр.
О, поюмать, они видео смотрят.
Скачок поколения хотят, но оптимизируют под пс5, которая к моменту выхода будет такой же устаревшей как пс4 на выходе киберпанка. Целились бы сразу на пс6 и там бы уже сделали настоящий некстген
На пк целиться надо и только на него
Они и будут целиться на ps6, просто что они, что Rockstar хотят показать что даже на обычной ps5 оптимизация будет хорошая
ПК и только ПК. Консоли тормозят развитие игр.
Ох уж эти скакуны.
Лучше бы просто сделали бы хорошую игру, но это не их метод
На момент 2025 года Ведьмак 3 и киберпанк плохие игры?
Для индустрии в целом - норм, для серии Ведьмака третья часть - дно
Средне статистические , коридорное кинцо
Цири 1 я играть не буду. Подожду Ведьмак 4. Сколько можно надрачивать эту графику. Лучше бы добавили кучу рандомных событий. Типо гинезиза в Middle Earth. Графон надрочен до предела, а геймплей никак не развивается. Где рандом, где интересные плюшки вне сюжета. Игра как фильм, книга, но никак не некст ген. Некст ген в 24 году это как минимум -преодоление пустоты мира, где будет генерация всякой неведанной движухи. Какие то псевдо новости, где якобы Цири не нравится игрокам. Че там не нравится? Баба как баба. Из оперы, что бы подогревать интерес, создавать новости из воздуха "Игроки заметили неровность на одном дереве в трейлере, это вызвало бурю эмоций" Хоспаде...
Одно и тоже смокчуть и смокчуть. Какие то непонятные обсуждения. По трейлеру че то там судят. Че там судить? Все тот же ведьмак, но с бабой. Все норм, только это не ведьмак 4, а Цири 1. Нечего там обсуждать. Надрочили графику, и обсуждают надрочительность надроченности. СКАЧЕК, это когда я смогу в Ведьмаке 4 бухать, устраивать потасовки за таверной, хоронить трупы, обворовывать крестьянские хижины, бить трактирщика по бороде, танцевать голым при луне. Этого всего не будет, будет надроченная графика и бесконечно идиотские обсуждения какой нибудь мелочи типо прыщик не в том месте. Не будет некстгена, пока упор делается на задроченность графики, а не на геймплей.
Ну всё как всегда одни обещания и больше ничего.
ну в графон они смогут - но вот оптимизации не будет
сейчас этот жанр опять востребован. наверняка что-нибудь интересное получится
Походу нормальной оптимизации можно в принципе не ждать, тем более что игра делается на ублюдском UE5 а не на их собственном движке.
Будет продаваться вместе с видеокартами 7090
Это будет релилиозно игровой апокалипсис, когда выйдет новый Ведьмак🤗 Сравнится с таким днём сможет разве только GTA 6 или Бальдур 4! Только самый ленивый или жадный геймер не обновит свой комп по самый мега фарш! Ибо Ведьмак, это состояние души во славу новой сюжетной линии с Цири и супер графонистого гейминга на ультрах 🤝 Таков путь🙏 // Nvidia Power