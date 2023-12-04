---В новой части The Witcher может вернуться сам Геральт из Ривии

Польская студия CD Projekt RED только приступила к активному производству следующей части популярной игровой саги The Witcher. Проект очевидно еще далек от релиза, однако интернет уже наводнили интригующие подробности игры, благодаря обширному интервью игрового директора Себастьяна Калембы. Ключевой разработчик нового "Ведьмака" в недавнем разговоре с журналистами допустил возвращение главного героя оригинальной трилогии — Геральта из Ривии.

Станет ли Геральт вновь главным героем The Witcher, пока остается загадкой. Но в руководстве CD Projekt RED явно серьезно размышляют над внедрением этого персонажа в основной сюжет новой игры. Как сообщается, новая масштабная RPG создается с упором на новую аудиторию, однако разработчики не собираются забывать о старых поклонниках франшизы и оригинальных персонажах. Вместе с Геральтом, в события новой игры могут принять участие и другие известные герои из прошлых частей. На это довольно намекнул Калемб в последнем своем интервью для журналистов, отдельно отметив, что игра находится на ранней стадии разработки и многое может измениться.

Над следующей The Witcher работает половина сотрудников игрового подразделения CD Projekt RED. Ожидается, что игра не станет перезагрузкой франшизы, пик которой пришелся на The Witcher 3 2015 года, но все же сможет послужить вводной точкой для потенциальных фанатов, предлагая действительно "особенную" ролевую игру.