---В новой части The Witcher может вернуться сам Геральт из Ривии

Польская студия CD Projekt RED только приступила к активному производству следующей части популярной игровой саги The Witcher. Проект очевидно еще далек от релиза, однако интернет уже наводнили интригующие подробности игры, благодаря обширному интервью игрового директора Себастьяна Калембы. Ключевой разработчик нового "Ведьмака" в недавнем разговоре с журналистами допустил возвращение главного героя оригинальной трилогии — Геральта из Ривии.
Станет ли Геральт вновь главным героем The Witcher, пока остается загадкой. Но в руководстве CD Projekt RED явно серьезно размышляют над внедрением этого персонажа в основной сюжет новой игры. Как сообщается, новая масштабная RPG создается с упором на новую аудиторию, однако разработчики не собираются забывать о старых поклонниках франшизы и оригинальных персонажах. Вместе с Геральтом, в события новой игры могут принять участие и другие известные герои из прошлых частей. На это довольно намекнул Калемб в последнем своем интервью для журналистов, отдельно отметив, что игра находится на ранней стадии разработки и многое может измениться.
Над следующей The Witcher работает половина сотрудников игрового подразделения CD Projekt RED. Ожидается, что игра не станет перезагрузкой франшизы, пик которой пришелся на The Witcher 3 2015 года, но все же сможет послужить вводной точкой для потенциальных фанатов, предлагая действительно "особенную" ролевую игру.
Так а какой ведьмак может быть без Геральта? Хотя прожекты и доказали, что могут писать истории не хуже Сапковского (а иногда даже и лучше, как по мне), но строить игру про ведьмака без "главного" ведьмака, я думаю, было бы ошибкой.
99из100, что про Цири будет, станет ещё сильнее, ещё независимее, девушку или женщину себе найдёт, из плюсов: по мирам дадут попрыгать... всё. Ну или какие другие девицы будут... Всего один шанс, что нормальный ведьмак будет, без sjw всякого, просто наёмник считай, с неплохим сюжетом.
Иделаьно.
Зачем ей мужики.
вообще то она даже по книгам по девочкам была, если что... И вполне себе из тупенькой стала независимой, идеальный пример, где даже придумывать не нужно.
ну Джоэл тоже присутствовал tlou 2
Если честно - это было вполне очевидно.
Ведьмак без Геральта не ведьмак.
Он может и не быть главным героем в рамках новой игры, но просто вырезать его из сюжета как-будто его и не существовало было бы преступлением.
Как раз Геральта можно и нужно заменять -Ведьмаки -НАЦИЯ))) Пусть ииискуственная)
Там сотни персонажей и тысячи в рамках истории мира. Бери любого и херачь.
---В новой части The Witcher может вернуться сам Геральт из Ривии ---
Он должен стать ГЛАВНЫЙ Персонажем - Новой Республики , ой, Новой САГИ !!! -)))
Игра про Геральта без Геральта.
это как терминатор без Шварценеггера, или splinter cell без Фишера
А что, Геральт не планировался? Кому тогда вообще нужна будет эта игра?
Всмысле "может"? А он там не будет основным, играбельным героем? Или там будет бесполый гермафродит, как это популярно в современных RPG?
Всмысле, а кто будет главным героем если не он?
Noname созданный в редакторе ведьмак?) С некой предысторией, как у V из киберпанка. Вполне может быть рабочий вариант.
Не, ну если может, то сделают про Цири. Иначе зачем запиливать Геральта, не очень понятно.
Может будет новый молодой ведьмак, может даже из школы волка (процесс создания ведьмаков в 3 части ведь воссоздали), а Геральт будет на роли умудренного наставника, а-ля Весемир. Чем не вариант.
Лучше пусть Геральт будет, чем какой нибудь негр или транс. Плотву ещё надо добавить.
Вот это поворот! Никогда такого не было и вот опять.
а кто вместо него должен был быть???? 😮
Вы как с луны свалились, кто так пишет)) С самого начала анонсов писали же, что 4я часть не про Геральта.
Я так понимаю, это будет отдельная РПГ с безымянным героем, которого создаст игрок, во вселенной Ведьмака, где нас будут встречать старые персонажи. А Геральт скорее всего будет некий наставник Ведьмаков, грубо говоря займет ношу Весемира и будет неким поводырем для ГГ.
Даже Сам Геральт и ривии может быть? вот это да!
А потом окажется, что Геральта забьют клюшкой для гольфа и цири будет мстить всю игру.
Я был бы не против появлению как камео персонажа. Или чтобы как участвующий в сюжете, чем-то помогающий и дающий советы новому ведьмаку. Чтобы фанаты могли проронить слезу при появлении старого, но легендарного Ведьмака. Геральт один из немногочисленных персонажей, которые останутся у меня в сердце до конца жизни! <3
Лично по мне новость так себе. Если изначально планировалась история уже про другого героя, введение Геральта может служить попыткой сыграть на заслугах прошлой игры.
Как насчет Эскель который будет искать Дейдру Адемейн?
Которая шрам же ему сделала из длс ВД 1. Я кстати прошел. И встал на сторону Дейдры, а не Сабрины
За Ламберта тоже можно сыграть, хоть он и зануда, но хороший, Эскель получше, но в 1 части он ппц говорил в прологе по несколько часов))
Отличная новость! Но ещë лучше будет поиграть за самого Геральта!