Для ролевого шутера Witchfire вышел хотфикс после крупного обновления Witch Mountain

Компания The Astronauts на днях выпустила крупное обновление (версия 0.6.0) для своего шутера от первого лица в жанре roguelike Witchfire, добавив массу нового контента и изменив часть существующего. Оно называется Witch Mountain, по названию новой карты, и предлагает новое оружие, новые заклинания и новую функцию Shadow Orbs.

Вчера разработчики выпустили хотфикс (версия 0.6.1) для этого крупного обновления, исправляющий несколько проблем, о которых чаще всего сообщалось игроками.

Игра Witchfire, разработанная на движке Unreal Engine 5, доступна на ПК в раннем доступе Epic Games Store и в Steam. В конечном итоге она должна выйти и на консолях.