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Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
8.1 737 оценок

Для ролевого шутера Witchfire вышел хотфикс после крупного обновления Witch Mountain

monk70 monk70

Компания The Astronauts на днях выпустила крупное обновление (версия 0.6.0) для своего шутера от первого лица в жанре roguelike Witchfire, добавив массу нового контента и изменив часть существующего. Оно называется Witch Mountain, по названию новой карты, и предлагает новое оружие, новые заклинания и новую функцию Shadow Orbs.

Вчера разработчики выпустили хотфикс (версия 0.6.1) для этого крупного обновления, исправляющий несколько проблем, о которых чаще всего сообщалось игроками.

Игра Witchfire, разработанная на движке Unreal Engine 5, доступна на ПК в раннем доступе Epic Games Store и в Steam. В конечном итоге она должна выйти и на консолях.

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