Производительность Witchfire с DLSS 3 особо не улучшилась и присутствуют заикания ©

Польская инди-студия The Astronauts на прошлой неделе выпустила Witchfire в раннем доступе в Epic Games Store. Это вторая игра разработчика после The Vanishing of Ethan Carter, и это совершенно другой жанр (шутер от первого лица в жанре rogue-lite в в сеттинге темного фэнтези) по сравнению с той игрой.

В январе 2023 года студия подтвердила поддержку NVIDIA DLSS 3, заявив, что это было простым дополнением к Witchfire, поскольку оно позволяло, казалось бы, невозможное с точки зрения частоты кадров и качества изображения.

В предстартовом интервью с основателем и генеральным директором Адрианом Хмеларцем он сказал о технологии NVIDIA:

Имея всего лишь 67 % резкости, назовем это так, изображение, масштабированное до 100 %, возможно, на 1 % хуже, чем если бы оно было непосредственно визуализировано до 100 %. Это звучит странно, кажется невозможным, но это правда. И прирост частоты кадров феноменальный. Таким образом, за низкую цену ухудшения изображения в 1%, что по сути ничего не значит, вы получаете гораздо лучший опыт. Мне это нравится

Вчера NVIDIA опубликовала сравнительный трейлер DLSS, в котором показано, что игра работает со скоростью более 200 кадров в секунду с DLSS 3, рекламируя прирост производительности в 3 раза по сравнению с отключенным DLSS.

Однако в Witchfire генерация кадров DLSS едва ли является улучшением, по крайней мере, в тестах Wccftech с процессором Ryzen 7 7800X3D, графическим процессором RTX 4090 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Все настройки графики были установлены на «Ультра», с суперразрешением DLSS в режиме «Качество» (масштабирование с 1440p).

Как вы можете видеть на снимке ниже, средняя частота кадров выросла всего на 16 кадров в секунду, то есть прирост всего на 8,2%. 1% процентиль FPS показал себя сравнительно лучше — DLSS 3 набрал 15,6 кадров в секунду, но процентное улучшение более чем удвоилось (18,2%). Однако процентиль FPS 0,2% составляет всего 1,8 FPS, или 4,4%, улучшенный при включении DLSS 3.

Хуже того, процентиль FPS 0,2% более чем наполовину ниже, чем показатель процентиля 1%. Это приводит к ухудшению качества изображения: заикания очень заметны, несмотря на высокую среднюю частоту кадров. По данным CapFrameX, более 2,1% кадров имели заикание даже при включении DLSS 3. Это гораздо более высокий процент, чем в большинстве игр, которые я недавно тестировал, в которых зарегистрировано 1% или меньше захваченных кадров, отнесенных к категории подтормаживания.

Это определенно то, что разработчикам из The Astronauts нужно улучшить в течение периода раннего доступа.