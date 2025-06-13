Создатели мрачного RPG-шутера Witchfire рассказали о новом типе врагов

Польская студия The Astronauts продолжает развивать свой мрачный RPG-шутер Witchfire, который вышел в ранний доступ на PC в 2023 году. В грядущем крупном обновлении будет много нового контента, и разработчики уже заговорили о Webgrave Update.
В планах развития, выпущенных ранее, упоминалось, что обновление выйдет в середине 2025 года. В одном из недавних постов (содержащем множество подробностей о дизайне оружия) создатели Witchfire упомянули, что будут выдавать новости на еженедельной основе. Ожидается, что точную дату выхода обновления Webgrave мы узнаем через несколько недель, а пока разработчики рассказали о новом типе врагов.
Наводящая ужас Townswoman - персонаж, застрявший между жизнью и смертью. Ее прошлое связано с ведьминым проклятием, из-за которого люди предавали огню тела зараженных. Но карантин в этом случае ничего не дал, и дегенеративные трупы, как у Townswoman, уже стали обычным явлением.
Напомним, что апдейт Webgrave добавит в шутер новый регион, который станет самым большим на сегодняшний день. Кроме того, The Astronauts упомянула, что работает над серьезной переработкой системы статистики, связанной с повышением уровня и распределением очков перков.
Впрочем, время, потраченное игроками на повышение уровня, не будет потрачено впустую, поскольку им будет предоставлена возможность перераспределить очки. Пока неясно, когда эти изменения будут добавлены в игру (и будут ли вообще в рамках обновления Webgrave).
Меня в ней выносили настолько быстро, что я толком не успевал рассмотреть кто конкретно это сделал. Так что монстр 'плюс' или монстр 'минус' мне несущественно. Надо ввести функцию ' ты постой ровно и не безобразничай, дай я на тебя полюбуюсь'.
Ля, вот все эти ранние доступы лишают интереса к игре, ну вот совсем. Даже если нравится, ты чувствуешь себя лохом и бета тестером и на релиже уже такой - танунах. Ранний доступ это на месяц как по мне, но на годы? ну такое
Не проблема подождать полноценного релиза.
Скачал ранний доступ, поиграл, вообще не зашла, гляну что на релизе, а так сложная