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Witchfire 23.09.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
8.1 788 оценок

Создатели мрачного RPG-шутера Witchfire рассказали о новом типе врагов

Gruz_ Gruz_

Польская студия The Astronauts продолжает развивать свой мрачный RPG-шутер Witchfire, который вышел в ранний доступ на PC в 2023 году. В грядущем крупном обновлении будет много нового контента, и разработчики уже заговорили о Webgrave Update.

В планах развития, выпущенных ранее, упоминалось, что обновление выйдет в середине 2025 года. В одном из недавних постов (содержащем множество подробностей о дизайне оружия) создатели Witchfire упомянули, что будут выдавать новости на еженедельной основе. Ожидается, что точную дату выхода обновления Webgrave мы узнаем через несколько недель, а пока разработчики рассказали о новом типе врагов.

Никакого кооператива, это соло игра - авторы мрачного ролевого шутера Witchfire рассказали о следующих этапах разработки

Наводящая ужас Townswoman - персонаж, застрявший между жизнью и смертью. Ее прошлое связано с ведьминым проклятием, из-за которого люди предавали огню тела зараженных. Но карантин в этом случае ничего не дал, и дегенеративные трупы, как у Townswoman, уже стали обычным явлением.

Напомним, что апдейт Webgrave добавит в шутер новый регион, который станет самым большим на сегодняшний день. Кроме того, The Astronauts упомянула, что работает над серьезной переработкой системы статистики, связанной с повышением уровня и распределением очков перков.

Впрочем, время, потраченное игроками на повышение уровня, не будет потрачено впустую, поскольку им будет предоставлена возможность перераспределить очки. Пока неясно, когда эти изменения будут добавлены в игру (и будут ли вообще в рамках обновления Webgrave).

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR
'' рассказали о новом типе врагов ''

Меня в ней выносили настолько быстро, что я толком не успевал рассмотреть кто конкретно это сделал. Так что монстр 'плюс' или монстр 'минус' мне несущественно. Надо ввести функцию ' ты постой ровно и не безобразничай, дай я на тебя полюбуюсь'.

3
crawlingroof

Ля, вот все эти ранние доступы лишают интереса к игре, ну вот совсем. Даже если нравится, ты чувствуешь себя лохом и бета тестером и на релиже уже такой - танунах. Ранний доступ это на месяц как по мне, но на годы? ну такое

2
Nereteresis

Не проблема подождать полноценного релиза.

ViksOne

Скачал ранний доступ, поиграл, вообще не зашла, гляну что на релизе, а так сложная