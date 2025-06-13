Создатели мрачного RPG-шутера Witchfire рассказали о новом типе врагов

Польская студия The Astronauts продолжает развивать свой мрачный RPG-шутер Witchfire, который вышел в ранний доступ на PC в 2023 году. В грядущем крупном обновлении будет много нового контента, и разработчики уже заговорили о Webgrave Update.

В планах развития, выпущенных ранее, упоминалось, что обновление выйдет в середине 2025 года. В одном из недавних постов (содержащем множество подробностей о дизайне оружия) создатели Witchfire упомянули, что будут выдавать новости на еженедельной основе. Ожидается, что точную дату выхода обновления Webgrave мы узнаем через несколько недель, а пока разработчики рассказали о новом типе врагов.

Наводящая ужас Townswoman - персонаж, застрявший между жизнью и смертью. Ее прошлое связано с ведьминым проклятием, из-за которого люди предавали огню тела зараженных. Но карантин в этом случае ничего не дал, и дегенеративные трупы, как у Townswoman, уже стали обычным явлением.

Напомним, что апдейт Webgrave добавит в шутер новый регион, который станет самым большим на сегодняшний день. Кроме того, The Astronauts упомянула, что работает над серьезной переработкой системы статистики, связанной с повышением уровня и распределением очков перков.

Впрочем, время, потраченное игроками на повышение уровня, не будет потрачено впустую, поскольку им будет предоставлена возможность перераспределить очки. Пока неясно, когда эти изменения будут добавлены в игру (и будут ли вообще в рамках обновления Webgrave).