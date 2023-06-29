Wo Long: Fallen Dynasty получила дополнение Battle of Zhongyuan ©

Первый платный DLC для Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja под название Battle of Zhongyuan стал доступен на всех платформах. Доступный отдельно и с сезонным абонементом, он добавляет новую историю «Битва при Чжунъюане», доступную после прохождения основной игры.

Также добавлена новая категория оружия, Cestus, для боевых искусств ближнего боя и ударов ногами в прыжке. Если вы играете с самого начала, их можно будет заработать с самого начала. Также доступна новая сложность «Путь парящего дракона», которая открывается после завершения «Полей сражений» на сложности «Путь восходящего дракона».

Новая сложность предоставляет доступ к снаряжению более высокого уровня и редкости, а также повышает максимальный уровень игроков и рейтинги боевого духа. Конечно, есть также эксклюзивные наборы бонусов для снаряжения на базовой сложности, новое оружие, доспехи, враги, боссы, титулы, награды и Божественный зверь.

Wo Long: Fallen Dynasty доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК.