Классическая Wolfenstein может скоро вернуться в продажу

Похоже, вскоре геймеры снова почувствуют себя в роли Би Джей Бласковица. Для фанатов серии Quakecon 2025 может стать большим праздником.
Не так давно один из фанатов, обнаружил зацепки, дающие надежду на то, что Wolfenstein 2009 года вернется в продажу спустя 10 лет Хотя официально купить игру по-прежнему невозможно, в SteamDB сообщили, что в конце июня игра получила обновление, в котором добавлена совместимость со Steam Deck. Кроме того, в разделе «Пакеты» есть упоминание о привлечении Activision к внутреннему тестированию.
Так что не исключено, что возобновление продаж игры, которая была изъята из продажи после перехода прав на серию к Bethesda, вполне может стать сюрпризом на предстоящем Quakecon, который пройдет 7-10 августа.
Wolfenstein 2009 по мне самая убогая часть. Где как дурак бегаешь по хабовой структуре от миссии к базе и обратно к миссии. Причем враги возраждаются при переходе между зонами. Классический Wolfenstein это Return to Castle Wolfenstein.
p.s. Хотя нет Wolfenstein: Youngblood все таки хуже ее.
На то время, вполне неплохая пострелушка на вечер. Ничего сверх убогого там не видел.
Это моя любимая часть, мужик) Она мне реально нравится - проходил ее уже несколько раз и буду еще проходить. Мой убогенький Wolfenstein 2009)
Отличный шутер. Мне он нравится больше игр серии, разработанных MachineGames. Хотя, конечно, до уровня шедевральной Return to Castle Wolfenstein и близко не дотягивает. Был бы рад возвращению игры в продажу.
Отличная новость надеюсь и ачивки тоже добавят
Самая необычная из всех частей, но при этом не менее плохая. Надеюсь, действительно вернут в продажу и по адекватной цене. И сам оригинал, а не какое-то переиздание.
P.S. Жаль коллекционеров, которые покупали ключи и гифты к этой игре по 10к+ $
Классический Wolfenstein - это вот:
Лучше бы сделали ремейк старой Return to Castle Wolfenstein....2000 года. Сколько раз я её проходил, вспоминаю, аж ком в горле((( это была какая-то сказка в то время. Я бежал домой после школы, мечтая запустить её снова. Вот в таком старом стиле бы сделали, мрачную, суровую, с обновленной графикой.
Как вот ремейк первой части MAFIA сделали, я с кайфом тоже пару раз прошёл!
В Old Blood полностью передрали сюжет из первых 3х глав Return to Castle Wolfenstein, добавив всякого лишнего, но это не то.
Return to Castle Wolfenstein конечно игра великая. Много раз проходил сам. Ох уж этот цокот каблучков за углом. Помню как сразу начинал напрягаться. Ремейк однозначно нужен. :)