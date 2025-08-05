Классическая Wolfenstein может скоро вернуться в продажу

Похоже, вскоре геймеры снова почувствуют себя в роли Би Джей Бласковица. Для фанатов серии Quakecon 2025 может стать большим праздником.

Не так давно один из фанатов, обнаружил зацепки, дающие надежду на то, что Wolfenstein 2009 года вернется в продажу спустя 10 лет Хотя официально купить игру по-прежнему невозможно, в SteamDB сообщили, что в конце июня игра получила обновление, в котором добавлена совместимость со Steam Deck. Кроме того, в разделе «Пакеты» есть упоминание о привлечении Activision к внутреннему тестированию.

Так что не исключено, что возобновление продаж игры, которая была изъята из продажи после перехода прав на серию к Bethesda, вполне может стать сюрпризом на предстоящем Quakecon, который пройдет 7-10 августа.