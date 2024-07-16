Инсайдер раскрыл подробности об открытом мире и сюжете Wonder Woman

Новая экшен-игра про Чудо-женщину продолжает страдать от утечек, в то время как разработчики из студии Monolith Productions продолжают хранить весьма тревожное молчание. Спустя несколько лет после анонса про игру ничего неизвестно, и большинство информации исходит только из сливов. Последний инсайд раскрывает еще больше сюжетных подробностей Wonder Woman, а также описывает, как работает открытый мир.

Новая утечка Wonder Woman появилась от анонимного инсайдера на просторах игрового форума 4chan. Такой источник вряд ли можно назвать надежным, однако все уже подтвержденные сведения об игре, включая концепт-арты, исходили оттуда. К тому же сведения от инсайдера очень органично дополняют то, что уже было известно, поэтому утечка может оказаться правдивой.

Инсайдер утверждает, что разработка Wonder Woman еще далека от релиза. Студия Monolith Productions в полной мере закончила работать только над сюжетом игры. В начале игры главная героиня будет отвергнута амазонками и отправлена в привычный мир людей, однако позднее она возвращается на остров и узнает, что он был захвачен. Первая схватка Чудо-женщины будет против Артемиды, которая выступает в качестве обучающего босса. Цирцея объединилась с Вероникой Кейл, собрав небольшую армию из магических существ и наемников, атакующих остров. Также среди злодеев есть Серебряный Лебедь, Гепарда, Геркулес, Медуза, Амазо и Т.О. Морроу.

Система Немезис будет в основном вращаться вокруг этих злодеев. В игре меньше эпических боев с боссами, а больше постоянных сражений с этими злодеями. У вас будет выбор между более жестокой Дианой и милосердной, прощающей. Сейчас это ни на что не влияет, кроме как на личное отношение игрока к Диане. Общий геймплей открытого мира автор утечки описывает как смесь Far Cry с Shadow of Mordor. Игрокам предстоит заниматься уничтожением лагерей врагов и освобождением амазонок по всему острову.

Другие интересные сведения об игре:

Кэсси, Донна и Яра — все персонажи второго плана и играбельны, но это всего лишь скины, не имеющие никаких реальных отличий в геймплее.

В игре упоминаются Аквамен и Атлантида. При этом нет никаких упоминаний о Бэтмене или Супермене, Готэме или Метрополисе, а также о более широкой вселенной DC.

По словам автора утечки, судьба игры сейчас зависит от решения Джеймса Ганна — нового руководителя вселенной DC. Он должен принять решение до конца лета, вправе его полностью изменить или даже закрыть.