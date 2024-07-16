Инсайдер раскрыл подробности об открытом мире и сюжете Wonder Woman

Новая экшен-игра про Чудо-женщину продолжает страдать от утечек, в то время как разработчики из студии Monolith Productions продолжают хранить весьма тревожное молчание. Спустя несколько лет после анонса про игру ничего неизвестно, и большинство информации исходит только из сливов. Последний инсайд раскрывает еще больше сюжетных подробностей Wonder Woman, а также описывает, как работает открытый мир.
Новая утечка Wonder Woman появилась от анонимного инсайдера на просторах игрового форума 4chan. Такой источник вряд ли можно назвать надежным, однако все уже подтвержденные сведения об игре, включая концепт-арты, исходили оттуда. К тому же сведения от инсайдера очень органично дополняют то, что уже было известно, поэтому утечка может оказаться правдивой.
Инсайдер утверждает, что разработка Wonder Woman еще далека от релиза. Студия Monolith Productions в полной мере закончила работать только над сюжетом игры. В начале игры главная героиня будет отвергнута амазонками и отправлена в привычный мир людей, однако позднее она возвращается на остров и узнает, что он был захвачен. Первая схватка Чудо-женщины будет против Артемиды, которая выступает в качестве обучающего босса. Цирцея объединилась с Вероникой Кейл, собрав небольшую армию из магических существ и наемников, атакующих остров. Также среди злодеев есть Серебряный Лебедь, Гепарда, Геркулес, Медуза, Амазо и Т.О. Морроу.
Система Немезис будет в основном вращаться вокруг этих злодеев. В игре меньше эпических боев с боссами, а больше постоянных сражений с этими злодеями. У вас будет выбор между более жестокой Дианой и милосердной, прощающей. Сейчас это ни на что не влияет, кроме как на личное отношение игрока к Диане. Общий геймплей открытого мира автор утечки описывает как смесь Far Cry с Shadow of Mordor. Игрокам предстоит заниматься уничтожением лагерей врагов и освобождением амазонок по всему острову.
Другие интересные сведения об игре:
- Кэсси, Донна и Яра — все персонажи второго плана и играбельны, но это всего лишь скины, не имеющие никаких реальных отличий в геймплее.
- В игре упоминаются Аквамен и Атлантида. При этом нет никаких упоминаний о Бэтмене или Супермене, Готэме или Метрополисе, а также о более широкой вселенной DC.
По словам автора утечки, судьба игры сейчас зависит от решения Джеймса Ганна — нового руководителя вселенной DC. Он должен принять решение до конца лета, вправе его полностью изменить или даже закрыть.
Ну в monolith пока вера не угасла у меня. Но в данное время прохожу TLOU на пеке и для себя выяснил что это и есть идеальный баланс игры и локации, там локи не слишком большие да и не малые, детализация вообще шик, такой и должны быть игры, с мощной сюжеткой графа и геймплей на уровне, сравните кишки новой TR с играми от ND в томб райдере то как нельзя делать, там душные колектоблсы и головоломки неряшливые с точки зрения геймдизайна.
То что сами разрабы ни чего не выкладывают по игре это конечно настораживает, а так хочется увидеть что то в духе Middle-earth с такой же качественной и интересной боёвкой, ну и конечно с такой же классной механикой адаптации врагов к ударам (я что то больше ни в какой игре ни чего подобного не встречал), про систему немезис и так понятно, надеюсь и с ГГ в плане внешности не подкачают.
Я вот искренне не понимаю, почему нельзя было сделать нормальную внешку из фильмов. Не думаю, что Галя прям такая супердорогущая актриса, чтобы нельзя было договориться. Зато как были бы игроки рады настоящей WW.
Чудо женщина больше похожа на чудо мужика .
Артемида это так-то Богиня, как можно сражаться против Бога? Даже если у тебя суперсила и скорость, ты не сильнее Бога )))
Даже Геракл (славящий Геру) а по рождению имя Алкид, сын Зевса, самый сильный человек в Греции, он был полу богом и любой Бог или Богиня его спокойно одолевали, а это какая-то баба на острове.
Тухлый вброс на уровне детсада
что вброс? куда вброс? ты о чём?