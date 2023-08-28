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Wonder Woman TBA
6.6 53 оценки

Не только Чудо-женщина: Похоже, что Monolith и Warner Bros работают над несколькими играми по вселенной DC

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butcher69
Новости

Несмотря на появление нового концепт-арта Wonder Woman, игра посвященная Диане не была показана на Gamescom 2023. Но похоже, что работа в Monolith идет полным ходом.

Об этом говорит одновременное появление на порталах Warner Bros. нескольких вакансий. В частности, студия Warner Bros Montréal в настоящее время ищет специалистов самого разного профиля - от программистов до художников, которые будут участвовать в создании видеоигры, посвященной Чудо-женщине. Таким образом, открытый мир, создаваемый компанией Monolith, сможет рассчитывать на поддержку канадской команды в рамках довольно амбициозного игрового проекта.

Однако история принцессы Дианы и амазонок может оказаться не единственным проектом, который готовит Monolith. На это опять-таки указывает новая вакансия, на этот раз исполнительного продюсера. Авторы Middle-earth: The Shadow of Mordor уточняют, что новый член команды будет отвечать за "несколько проектов". Среди предпочтительных требований к кандидатам - "знание серии DC", что позволяет предположить сотрудничество с американским издательством, которое может не ограничиваться только видеоигрой Wonder Woman.

Чтобы узнать больше, нам придется подождать анонсов, но после выхода Gotham Knights и в ожидании Suicide Squad: Kill the Justice League уже есть те, кто делает ставку на новую видеоигру Warner Bros., посвященную Супермену.

-8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Пусть берут боёвку из Бэтмена (только что бы анимации были сделаны под женского персонажа) и никто ныть не будет. А кому не нравится, пусть предложить вариант лучше. Боёвку для супергероев лучше чем в бэтмане ещё не придумали.

9
DORAEMON1989

да DC это скучно.
Даэе мстюны интересны были

-2
Destroited

Игра по Чудо-Женщине обречена на провал.

-3
Demon-Lord

Какие-нибудь аргументы в пользу этого?

3
Oscilograf Demon-Lord

Джентельмены друг другу на слово верят :))

2
Destroited Demon-Lord

Да сколько угодно, назови мне хоть один фильм/сериал последних 10-ти лет с женщиной в главной роли который бы не утонул в негативе. Жги я жду.
Ладно черт с ними с фильмами и сериалами но назови мне хоть одну игру про супер героиню которую бы не обблевали со всех сторон (подчеркиваю именно про супергероику идет речь) вот теперь жги по полной я уже весь в попкорне с ног до головы в ожидании !

-4
SSStylish Destroited

Вроде ты сказал про игру, а спрашиваешь про фильм/сериал. Где логика?

-1
Destroited SSStylish

ты прочитай до конца потом критикуй. или инет стогмит ?

0