Не только Чудо-женщина: Похоже, что Monolith и Warner Bros работают над несколькими играми по вселенной DC ©

Несмотря на появление нового концепт-арта Wonder Woman, игра посвященная Диане не была показана на Gamescom 2023. Но похоже, что работа в Monolith идет полным ходом.

Об этом говорит одновременное появление на порталах Warner Bros. нескольких вакансий. В частности, студия Warner Bros Montréal в настоящее время ищет специалистов самого разного профиля - от программистов до художников, которые будут участвовать в создании видеоигры, посвященной Чудо-женщине. Таким образом, открытый мир, создаваемый компанией Monolith, сможет рассчитывать на поддержку канадской команды в рамках довольно амбициозного игрового проекта.

Однако история принцессы Дианы и амазонок может оказаться не единственным проектом, который готовит Monolith. На это опять-таки указывает новая вакансия, на этот раз исполнительного продюсера. Авторы Middle-earth: The Shadow of Mordor уточняют, что новый член команды будет отвечать за "несколько проектов". Среди предпочтительных требований к кандидатам - "знание серии DC", что позволяет предположить сотрудничество с американским издательством, которое может не ограничиваться только видеоигрой Wonder Woman.

Чтобы узнать больше, нам придется подождать анонсов, но после выхода Gotham Knights и в ожидании Suicide Squad: Kill the Justice League уже есть те, кто делает ставку на новую видеоигру Warner Bros., посвященную Супермену.