Не только Чудо-женщина: Похоже, что Monolith и Warner Bros работают над несколькими играми по вселенной DC

Несмотря на появление нового концепт-арта Wonder Woman, игра посвященная Диане не была показана на Gamescom 2023. Но похоже, что работа в Monolith идет полным ходом.
Об этом говорит одновременное появление на порталах Warner Bros. нескольких вакансий. В частности, студия Warner Bros Montréal в настоящее время ищет специалистов самого разного профиля - от программистов до художников, которые будут участвовать в создании видеоигры, посвященной Чудо-женщине. Таким образом, открытый мир, создаваемый компанией Monolith, сможет рассчитывать на поддержку канадской команды в рамках довольно амбициозного игрового проекта.
Однако история принцессы Дианы и амазонок может оказаться не единственным проектом, который готовит Monolith. На это опять-таки указывает новая вакансия, на этот раз исполнительного продюсера. Авторы Middle-earth: The Shadow of Mordor уточняют, что новый член команды будет отвечать за "несколько проектов". Среди предпочтительных требований к кандидатам - "знание серии DC", что позволяет предположить сотрудничество с американским издательством, которое может не ограничиваться только видеоигрой Wonder Woman.
Чтобы узнать больше, нам придется подождать анонсов, но после выхода Gotham Knights и в ожидании Suicide Squad: Kill the Justice League уже есть те, кто делает ставку на новую видеоигру Warner Bros., посвященную Супермену.
Пусть берут боёвку из Бэтмена (только что бы анимации были сделаны под женского персонажа) и никто ныть не будет. А кому не нравится, пусть предложить вариант лучше. Боёвку для супергероев лучше чем в бэтмане ещё не придумали.
да DC это скучно.
Даэе мстюны интересны были
Игра по Чудо-Женщине обречена на провал.
Какие-нибудь аргументы в пользу этого?
Джентельмены друг другу на слово верят :))
Да сколько угодно, назови мне хоть один фильм/сериал последних 10-ти лет с женщиной в главной роли который бы не утонул в негативе. Жги я жду.
Ладно черт с ними с фильмами и сериалами но назови мне хоть одну игру про супер героиню которую бы не обблевали со всех сторон (подчеркиваю именно про супергероику идет речь) вот теперь жги по полной я уже весь в попкорне с ног до головы в ожидании !
Вроде ты сказал про игру, а спрашиваешь про фильм/сериал. Где логика?
ты прочитай до конца потом критикуй. или инет стогмит ?