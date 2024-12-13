Слух: разработчики Wonder Woman планируют выпустить игру в 2026 году

Одной из игр, которая, как ожидалось, могла появиться на TGA 2024, была Wonder Woman, которая, собственно, и была анонсирована на The Game Awards четыре года назад. Впрочем... этого не произошло.
В ходе своего подкаста Triple Click Джейсон Шрайер высказался по этому поводу, утверждая, что разговаривал непосредственно с разработчиками, и те утверждают, что появление игры состоится не раньше 2026 года:
У меня была возможность поговорить с человеком, который уже давно работает над игрой про Чудо-женщину, и он сказал: «Наши текущие сроки ориентированы на 2026 год, но даже это кажется нереальным».
Принимая во внимание, что имя актрисы на роль Чудо-женщины в новой вселенной DC Джеймса Ганна (цель которой - объединить фильмы и игры) до сих пор не известно, то можно предположить, что перед выпуском игры они хотят сначала найти актрису на эту роль в новом кинопроекте - впрочем, это только предположения и не более.
Wonder Woman до сих пор не имеет даты выхода и является одиночной игрой с открытым миром, в которой используется система Nemesis. Игра разрабатывается компанией Monolith Productions для PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Прям засилие баб в играх стало раздражает, скоро не во что станет играть нормальным людям
какой скоро.... очень давно уже не во что играть нормальным людям
однако будь это персонаж, по типу туби из нирки - возражений бы не было)
о игра про бабу очередную лол ну пусть бабы и покупают лол 2 прОцента от всех игроков 🤣
Спи спокойно игра.
Негры не прокатили, так пошли по фемкам... Ну ладно, если она по телесам, как герояния Stellar Blade будет, то норм
Она будет с лицом перееханным камазом и фигурой после 7 родов.
СЖП ?=)
Самое забавное, что будь перс по дизайну, как героиня стейлор или нирки - претензий бы не было). Ох уж эти двойные мужские стандарты, да, мальчики?)