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Wonder Woman TBA
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.4 76 оценок

Слух: разработчики Wonder Woman планируют выпустить игру в 2026 году

Gruz_
Новости

Одной из игр, которая, как ожидалось, могла появиться на TGA 2024, была Wonder Woman, которая, собственно, и была анонсирована на The Game Awards четыре года назад. Впрочем... этого не произошло.

В ходе своего подкаста Triple Click Джейсон Шрайер высказался по этому поводу, утверждая, что разговаривал непосредственно с разработчиками, и те утверждают, что появление игры состоится не раньше 2026 года:

У меня была возможность поговорить с человеком, который уже давно работает над игрой про Чудо-женщину, и он сказал: «Наши текущие сроки ориентированы на 2026 год, но даже это кажется нереальным».

Принимая во внимание, что имя актрисы на роль Чудо-женщины в новой вселенной DC Джеймса Ганна (цель которой - объединить фильмы и игры) до сих пор не известно, то можно предположить, что перед выпуском игры они хотят сначала найти актрису на эту роль в новом кинопроекте - впрочем, это только предположения и не более.

Wonder Woman до сих пор не имеет даты выхода и является одиночной игрой с открытым миром, в которой используется система Nemesis. Игра разрабатывается компанией Monolith Productions для PlayStation 5, Xbox Series и PC.

-5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Madiark

Прям засилие баб в играх стало раздражает, скоро не во что станет играть нормальным людям

1
Чизбургер

какой скоро.... очень давно уже не во что играть нормальным людям

1
GullibleCelia

однако будь это персонаж, по типу туби из нирки - возражений бы не было)

-1
Wolfenstein

о игра про бабу очередную лол ну пусть бабы и покупают лол 2 прОцента от всех игроков 🤣

0
SOLUS5678

Спи спокойно игра.

0
Max Rolens

Негры не прокатили, так пошли по фемкам... Ну ладно, если она по телесам, как герояния Stellar Blade будет, то норм

-1
DezkQ

Она будет с лицом перееханным камазом и фигурой после 7 родов.

1
LuckyСat

СЖП ?=)

-1
GullibleCelia

Самое забавное, что будь перс по дизайну, как героиня стейлор или нирки - претензий бы не было). Ох уж эти двойные мужские стандарты, да, мальчики?)

-1