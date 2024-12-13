Слух: разработчики Wonder Woman планируют выпустить игру в 2026 году

Одной из игр, которая, как ожидалось, могла появиться на TGA 2024, была Wonder Woman, которая, собственно, и была анонсирована на The Game Awards четыре года назад. Впрочем... этого не произошло.

В ходе своего подкаста Triple Click Джейсон Шрайер высказался по этому поводу, утверждая, что разговаривал непосредственно с разработчиками, и те утверждают, что появление игры состоится не раньше 2026 года:

У меня была возможность поговорить с человеком, который уже давно работает над игрой про Чудо-женщину, и он сказал: «Наши текущие сроки ориентированы на 2026 год, но даже это кажется нереальным».

Принимая во внимание, что имя актрисы на роль Чудо-женщины в новой вселенной DC Джеймса Ганна (цель которой - объединить фильмы и игры) до сих пор не известно, то можно предположить, что перед выпуском игры они хотят сначала найти актрису на эту роль в новом кинопроекте - впрочем, это только предположения и не более.

Wonder Woman до сих пор не имеет даты выхода и является одиночной игрой с открытым миром, в которой используется система Nemesis. Игра разрабатывается компанией Monolith Productions для PlayStation 5, Xbox Series и PC.