Вскоре могут появиться новости по Wonder Woman

Warner Bros. Games и Monolith Productions, студия, стоящая за играми Middle-earth: Shadow of Mordor и FEAR, объявили в 2021 году, что они разрабатывают игру, основанную на супергероине Wonder Woman.

Спустя три года об игре почти ничего официально не известно. Однако теперь, похоже, Monolith может готовиться поделиться новостями с игроками. Студия обновила свой официальный сайт на этой неделе. Цвета домашней страницы портала были изменены, теперь используются основные цвета Wonder Woman, при этом посетителям представлен старый рекламный тизер.

The Game Awards 2024 состоится в следующем месяце, и это будет идеальным временем для студии, чтобы представить новости об игре. Нам остается только ждать официальных новостей.

Пока что у игры нет определенной даты выхода или платформы, и даже официального названия, но вполне вероятно, что она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.