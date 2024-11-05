Вскоре могут появиться новости по Wonder Woman

Warner Bros. Games и Monolith Productions, студия, стоящая за играми Middle-earth: Shadow of Mordor и FEAR, объявили в 2021 году, что они разрабатывают игру, основанную на супергероине Wonder Woman.
Спустя три года об игре почти ничего официально не известно. Однако теперь, похоже, Monolith может готовиться поделиться новостями с игроками. Студия обновила свой официальный сайт на этой неделе. Цвета домашней страницы портала были изменены, теперь используются основные цвета Wonder Woman, при этом посетителям представлен старый рекламный тизер.
The Game Awards 2024 состоится в следующем месяце, и это будет идеальным временем для студии, чтобы представить новости об игре. Нам остается только ждать официальных новостей.
Пока что у игры нет определенной даты выхода или платформы, и даже официального названия, но вполне вероятно, что она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
если это не будет проно то даже слухов не нужно
Надеюсь чудо женщину не изородуют, как это бывает последнее время.
Нет, просто превратят в Эбби из TLoU2, но с щеками Элой.
В отряде самоубийц вроде вполне себе была)
Дилогия Мордора была замечательной игрой, если игра про чудобабу будет как минимум не хуже, то это будет уже успех.
О, очередная игра-сервис (донатная помойка) от WB? Я думал, после Suicide Squad они ушли на мобилки.
от студии Monolith они год назад ещё писали будет одиночная игра ! не помню чтоб в человеке пауке ( супер игры ) был донат
Челопук- игра от сони. Кстати, повесточная и двухкнопочная.
А тут именно WB. Они кроме отряда самоу6ийц только хогвардс сделали. Тоже повесточный, двухкнопочный, и с аванпостами.
Monolith принадлежащий WB сделал отличные Shadow of Mordor и Shadow of War, и именно эти ребята делают чудо-бабу сейчас. Лично для меня это не значит ничего, так как в свое время Rocksteady сделала шедевральную триллогию аркхема, а потом родила на свет убогий Suicid Squad (который стал суицидом для самой Rocksteady). Просто констатитурую факт, что кроме отряда и хогвартса у WB игры были, и довольно неплохие.
А могу и не появиться )
Ну, тут она белая женщина не порядок. Должен теперь быть черный мужик, трансгендер.
Вот, уже лучше.
вроде выглядит как женщина, нужно чтобы ее роль исполнял черный небинарный мужчина с индусскими корнями
"Каму это наада? Никаму не наада" (с)
Хоть бы хорошей игрой вышла.... хотя, в наше время очень тяжело на это надеяться....
Т
Не можешь.