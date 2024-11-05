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Wonder Woman TBA
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.3 72 оценки

Вскоре могут появиться новости по Wonder Woman

monk70
Новости

Warner Bros. Games и Monolith Productions, студия, стоящая за играми Middle-earth: Shadow of Mordor и FEAR, объявили в 2021 году, что они разрабатывают игру, основанную на супергероине Wonder Woman.

Спустя три года об игре почти ничего официально не известно. Однако теперь, похоже, Monolith может готовиться поделиться новостями с игроками. Студия обновила свой официальный сайт на этой неделе. Цвета домашней страницы портала были изменены, теперь используются основные цвета Wonder Woman, при этом посетителям представлен старый рекламный тизер.

The Game Awards 2024 состоится в следующем месяце, и это будет идеальным временем для студии, чтобы представить новости об игре. Нам остается только ждать официальных новостей.

Пока что у игры нет определенной даты выхода или платформы, и даже официального названия, но вполне вероятно, что она выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

20
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Simple Jack
13
Wolfenstein

если это не будет проно то даже слухов не нужно

13
Exies27

Надеюсь чудо женщину не изородуют, как это бывает последнее время.

9
PeaceDuke72

Нет, просто превратят в Эбби из TLoU2, но с щеками Элой.

2
Карнаж Абрамович

В отряде самоубийц вроде вполне себе была)

0
erkins007

Дилогия Мордора была замечательной игрой, если игра про чудобабу будет как минимум не хуже, то это будет уже успех.

0
PeaceDuke72

О, очередная игра-сервис (донатная помойка) от WB? Я думал, после Suicide Squad они ушли на мобилки.

0
ЧипоЛуна

от студии Monolith они год назад ещё писали будет одиночная игра ! не помню чтоб в человеке пауке ( супер игры ) был донат

0
PeaceDuke72 ЧипоЛуна

Челопук- игра от сони. Кстати, повесточная и двухкнопочная.
А тут именно WB. Они кроме отряда самоу6ийц только хогвардс сделали. Тоже повесточный, двухкнопочный, и с аванпостами.

-1
FatalleZ PeaceDuke72
А тут именно WB. Они кроме отряда самоу6ийц только хогвардс сделали. Тоже повесточный, двухкнопочный, и с аванпостами.

Monolith принадлежащий WB сделал отличные Shadow of Mordor и Shadow of War, и именно эти ребята делают чудо-бабу сейчас. Лично для меня это не значит ничего, так как в свое время Rocksteady сделала шедевральную триллогию аркхема, а потом родила на свет убогий Suicid Squad (который стал суицидом для самой Rocksteady). Просто констатитурую факт, что кроме отряда и хогвартса у WB игры были, и довольно неплохие.

0
Murara
Могу появиться

А могу и не появиться )

0
Farisey

Ну, тут она белая женщина не порядок. Должен теперь быть черный мужик, трансгендер.

0
Madiark
1
Farisey Madiark

Вот, уже лучше.

0
FatalleZ Madiark

вроде выглядит как женщина, нужно чтобы ее роль исполнял черный небинарный мужчина с индусскими корнями

0
Robert Blake

"Каму это наада? Никаму не наада" (с)

0
Agent Qracle

Хоть бы хорошей игрой вышла.... хотя, в наше время очень тяжело на это надеяться....

0
MovableAlbin

Т

0
TERMINATOR-T800
0
temp-64GTX

Не можешь.

-1