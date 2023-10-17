Мир танков - Кто скрывается в тенях?

Lesta Games Agency представила новый трейлер грядущего режима "Царство Теней" в игре Мир танков, в котором были представлены новые герои, из которых можно будет собрать полноценный экипаж, проходя этапы события. Очень удивляет, что всё что показывает нам данный трейлер, включая самих персонажей было сделано полностью в трехмерной графике.
Какие тайны на самом деле скрывает Кощей? Почему он стал Шутом? Что случилось с остальными героями Тридевятого царства и что здесь делает Карина? Что не так с яблоками? Кто скрывается в тенях? Смотри это видео и следуй за Вороном.
Донат и есть пробитие
я так и не поиграл в эту игру ни разу, да походу и пофиг уже
данутный кал с лгбт+\- пропагандой
а как ЭТО связано с танками? Каждый раз, когда мне кажется, что танкам в г"вно погружаться уже некуда - они находят новые глубины.
Каждый раз когда пишут подобные комментарии хочется сказать, "а ты возьми и сделай лучше". Как говорится: Критикуешь, предлагай.
Ну и где твои предложения? Походу даже ты своим кул стори фразочкам не следуешь, так грош цена твоим словам вовсе получается.
Я в данный момент критики никакой не высказываю, в отличии от тебя
В конце концов новость эта, не для того чтобы все сыпали хейт. А просто чтобы оценили качество проделанной работы, так как я наблюдаю такое у WG/Lestы впервые. И лично мне трейлер зашёл
не впервые в кораблях треш на подобие был да и шкурки разные до этого были это уже тревожные звоночки