Мир танков - Кто скрывается в тенях?

Lesta Games Agency представила новый трейлер грядущего режима "Царство Теней" в игре Мир танков, в котором были представлены новые герои, из которых можно будет собрать полноценный экипаж, проходя этапы события. Очень удивляет, что всё что показывает нам данный трейлер, включая самих персонажей было сделано полностью в трехмерной графике.

Какие тайны на самом деле скрывает Кощей? Почему он стал Шутом? Что случилось с остальными героями Тридевятого царства и что здесь делает Карина? Что не так с яблоками? Кто скрывается в тенях? Смотри это видео и следуй за Вороном.