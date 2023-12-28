Больше, чем игра: Игрок рассказал как он хранит память о своем умершем отце в World of Warcraft

Рождество уже прошло, а Новый год приближается, и праздничное настроение в самом разгаре. Традиционно в это время года принято проводить особые моменты с семьей и друзьями. Однако многие оказываются в совершенно иной реальности, поскольку по разным причинам разлучаются с близкими. В случае с пользователем Previous_Buyer9854 этот сезон праздников несет воспоминания о потере отца. В такие моменты World of Warcraft становится больше, чем просто игрой. Это сосуд для сохранения заветных воспоминаний об умершем родственнике.

Выйдя на Reddit, игрок поделился своей трогательной историей с отцом. Путешествие отца и ребенка уходит корнями в прошлое, когда отец познакомил его с виртуальным миром WoW. Под светом компьютерных экранов дуэт проводил бесчисленные дни и ночи, создавая крепкую связь в игровой вселенной.

Когда мне было всего 8 лет, он принес домой объемную коробку с дисками World of Warcraft, на которых сверху была изображена фиолетовая эльфийка, а снизу — гном с охотничьим ружьем. Мы часто играли в игры, но это... это было другое. Я сидел рядом с ним, пока он создавал своего первого персонажа, конечно же, это был гном с охотничьим ружьем (пять с плюсом за креативность) по имени Гаарон. Я сидел рядом с ним ночь за ночью и наблюдал, как он пробирается через заснеженные земли, мокрые земли, пустынные земли - все виды земель, как он тщательно выполняет квесты и повышает уровень этого персонажа, которого он лелеял и любил.

Однако жизнь преподнесла неожиданный сюрприз. Его отец скончался. Большая часть его вещей пропала во время пожара. И у Previous_Buyer9854 не осталось ничего, кроме нескольких фотографий. Он даже не может навестить могилу отца, так как живет слишком далеко.

Тогда Previous_Buyer9854 решил попробовать вернуть себе отцовский аккаунт в WoW. К счастью, виртуальное наследие отца сохранилось и сыну удалось получить к нему доступ. Этот цифровой аватар стал мостом между ушедшим отцом и его ребенком.

Теперь, когда я скучаю по нему, обычно на Рождество, я захожу в игру и навещаю его персонажа, кормлю его питомца, делаю ему стрижку, надеваю новую одежду. Я все еще могу вернуться назад и виртуально пройтись по тем первым снежным шагам, которые мы сделали в 2008 году, я могу вновь посетить свирепые города, которые отец с удовольствием показывал мне, подземелья, я могу сражаться с теми же монстрами. Даже такие мелочи, как снаряжение, которое он создавал, и драгоценные камни, которые он добывал, я спрятал в банковском хранилище в игре, чтобы сохранить. Мой отец живет в этом маленьком чудаковатом гноме, за которым он ухаживает с 2008 года, и всякий раз, когда я скучаю по нему, Гаарон всегда рядом, чтобы погулять с ностальгией и получить немного серотонина.

Хотя отец ушел из жизни, он все еще существует в виртуальном мире и в сердцах тех, кто остался. Эта история вызвала большой резонанс в сообществе World of Warcraft и глубоко тронуло игроков.