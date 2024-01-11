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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 056 оценок

Экс-сотрудник Blizzard рассказал, к кому стоит прислушаться авторам WoW

Simple Jack

Бывший сотрудник Blizzard Джейсон Холл назвал стримера Asmongold «особенным». По мнению Холла, автор трансляций является аватаром всего сообщества World of Warcraft, и разработчикам стоит к нему прислушаться.

«Одним Asmongold нравится, другим – нет. Лично мне он нравится и всегда нравился. Asmongold – потребитель и геймер. Он – это все отзывы, гнев и радость каждого игрока. Если вы, будучи разработчиком, не прислушиваетесь к нему, то вы не прислушиваетесь к своему сообществу», — Джейсон Холл.

Холл отметил, что авторам ММО необходимо думать над советами Asmongold, потому что они зачастую совпадают с желаниями остальных игроков. По его словам, разработчики студии должны обращать внимание на стримера, если хотят быть на связи с сообществом.

Asmongold — самый популярный стример WoW, который часто конфликтовал с разработчиками игры и даже называл Blizzard «мусором». В сентябре 2023 года президент студии Майк Ибарра усомнился в его возможности успешно пройти героические или эпохальные рейды. Asmongold согласился с руководителем, но отметил, что число таких людей в принципе продолжает снижаться с каждым новым патчем.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Wolfenstein

к фильке котику нужно прислушаться, тот услаждает слух что ща уже завтра будет как минимум миллион хитов и с положительной динамикой роста количества прожектов в дальнейшем

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LexxProAktiv

Котик ушёл с поста главы компании.Точнее,его попросили уйти.Так как,компания убытки начала нести.А,совету директоров это не понравилось.

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Wolfenstein LexxProAktiv

бобби котик ушел а филька котик как был так и осталсо

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LexxProAktiv Wolfenstein

Крупным компаниям более интересна прибыль.Если компании замечают.То,что к примеру "битвы" не приносят деньги,то от них отказываются.

Но,бывают и исключения.Когда я работал в компании "Юничел",то фабрика частенько интересовалась у сотрудников-Нужно ли в регионе такая то,такая то модель обуви.Если,большая часть регионов отказывалась от модели,то фабрика,эту самую модель не выпускала.Или же выпускала,но только в малом количестве,для определённых регионов.

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SharpAelinor

Это же он прошол дс3 и секиро без демеджа за один стрим?

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TruthfulZaman

Авторам WoW нужно прислушиваться к голосу совести и перестать доить бедную игру.

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