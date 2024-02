Обновленная дорожная карта World of Warcraft: бета-тест Cataclysm Classic отложен, апдейт 10.2.6 PTR не планируется

Исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл раскрывает обновленную информацию о планах World of Warcraft на 2024 год.

Несколько месяцев назад Blizzard поделилась планами развития World of Warcraft и World of Warcraft Classic на 2024 год. В этой дорожной карте Лонгдейл рассказала, чего фанаты могут ожидать от франшизы в следующем году, включая появление патча 10.2.5 Seed of Renewal, Hardcore Realms: Solo Self-found Mode и появление бета-версии Cataclysm.

В этой дорожной карте команда сообщила, что бета-версия Cataclysm выйдет где-то между запуском сезона открытий WoW Classic и запуском режима «Self-Found». Однако, судя по обновленной дорожной карте, режим Self-Found в WoW Classic Hardcore появится позднее в этом месяце, а затем выйдет бета-версия Cataclysm. Таким образом, будет небольшая задержка бета-тестирования.

«Режим Self-Found в WoW Classic Hardcore появится в конце февраля, а вскоре после него выйдет бета-версия Cataclysm Classic», — пишет Лонгдейл. «Скоро появятся новые новости по этому поводу».

Как также объясняет исполнительный продюсер, похоже, что PTR для предстоящего патча 10.2.6 для Dragonflight не будет. Не совсем понятно, но вот объяснение, которое Лонгдейл предлагает к патчу.

«Для патча 10.2.6 для Dragonflight мы создали, по нашему мнению, уникальное событие, вдохновленное прошлыми размышлениями сообщества», — написал Лонгдейл. «Мы можем сказать, что он открыт для всех, у кого есть подписка на WoW, если он хочет участвовать (игроки Classic или Dragonflight ). Это все, что мы собираемся сказать. Наша цель — продолжать держать всё в секрете. Предположения отличные! Мы наблюдали за реакцией на сюрпризы в сезоне «Открытие» и подумали, что попробуем аналогичный, но другой подход для «Полета драконов».

Она добавила:

«Это означает, что для части следующего обновления контента не будет PTR (Public Test Realm), как мы традиционно всегда делали. Мы можем сказать, что оно выйдет в марте. Более тонкий момент, но обновление также будет включать в себя все необходимое для 4-го сезона «Полета драконов», но будет скрыто. Примерно (после) запуска обновления мы сделаем 4-й сезон доступным для тестирования на PTR 10.2.6, прежде чем он выйдет в свет».