Разработчики World of Warcraft поделились планами на 2024 год

Исполнительный продюсер World of Warcraft "Холли Лонгдейл" опубликовал заметку на официальном сайте игры, где поделился планами на актуальную и классическую версии игры в 2024 году.

Что будущее нам готовит: World of Warcraft в 2024 году

Ух! Это был невероятный год для команды WoW. Мы бесконечно благодарны нашему сообществу за то, что оно поддерживает нас, пока мы растем, меняемся, экспериментируем и дарим как можно больше волшебства и веселья!



В эти дни в прошлом году я опубликовала нашу первую "Дорожную карту". Я так благодарна нашей команде за то, что она воплотила все это в жизнь, и даже больше! Мы знаем, что обещать – это одно, а на самом деле выполнять обещания – это совершенно другое. С учетом этого мы продолжаем учиться и развиваться с каждым запуском и объявлением этого года, и всецело сосредоточены на том, чтобы слушать вас и отвечать на ваши запросы, создавая крепкое будущее Азерота для всех нас.



Перечислим все, что всем нам удалось вместе сделать в этом году: шесть контентных обновлений для Dragonflight, контентное обновление для Wrath of the Lich King Classic и возвращение рейда Цитадель Ледяной Короны, запуск "Хардкорного" WoW Classic, BlizzCon 2023, невероятная гонка за звание первых в мире в 3 сезоне Dragonflight и, совсем недавно, "Сезон открытий" WoW Classic! Этот год был незабываемым, и мы собираемся не останавливаться на достигнутом!



Теперь пришло узнать, что будущее нам готовит в 2024 году!



В актуальном World of Warcraft вы увидите еще три контентных обновления для Dragonflight, которые выйдут до того, как в следующем году состоится запуск World of Warcraft: The War Within. В этих обновлениях мы завершим историю данного дополнения и заложим основы для следующего. В 4 сезоне Dragonflight мы повторно посетим подземелья и рейды Dragonflight, а также контент открытого мира, добавив обновленные награды и несколько неожиданных новинок. Затем, весной/летом, мы попросим вас поделиться своим мнением о грядущем дополнении, когда начнется альфа- и бета-тестирование The War Within. Мы продолжим делиться подробностями, датами и прочими приятностями по мере приближения выхода данных контентных обновлений, как было в этом году! Ну, во всяком случае, большую его часть (а еще мы готовим и сюрпризы!). В январе нас ждет выход контентного обновления "Семена возрождения", и мы следим за вашими отзывами на его тестовых игровых мирах (PTR).

В WoW Classic в феврале выйдут обновления для "Хардкорной" игры с поддержкой режим "Одиночного прохождения" – новой возможности для игроков бросить вызов и добавить еще немного хардкора в свой хардкор. Лок'тар огар! В следующем году по мере продолжения приключений мы также планируем запустить новые этапы "Сезона открытий". И, конечно же, не за горами Cataclysm Classic – он выйдет в первой половине следующего года!

Мы по-прежнему стремимся выпускать новинки для всех версий World of Warcraft, так что независимо от того, в какую из них вы играете, вам не придется заглядывать далеко вперед, чтобы выяснить, ждет ли вас что-нибудь за поворотом!



Прежде всего, мы благодарны за то, что можем работать над World of Warcraft вместе с вами и имеем возможность вступить в период эволюции. От лица всей команды WoW желаем вам счастливых, здоровых праздников и мирного Нового Года.



Мы вовсю готовы продолжать это удивительное путешествие вместе со всеми вами.



Холли Лонгдейл,

Исполнительный продюсер