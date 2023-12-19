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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 039 оценок

Разработчики World of Warcraft поделились планами на 2024 год

Solstice
Новости

Исполнительный продюсер World of Warcraft "Холли Лонгдейл" опубликовал заметку на официальном сайте игры, где поделился планами на актуальную и классическую версии игры в 2024 году.

Что будущее нам готовит: World of Warcraft в 2024 году

Ух! Это был невероятный год для команды WoW. Мы бесконечно благодарны нашему сообществу за то, что оно поддерживает нас, пока мы растем, меняемся, экспериментируем и дарим как можно больше волшебства и веселья!

В эти дни в прошлом году я опубликовала нашу первую "Дорожную карту". Я так благодарна нашей команде за то, что она воплотила все это в жизнь, и даже больше! Мы знаем, что обещать – это одно, а на самом деле выполнять обещания – это совершенно другое. С учетом этого мы продолжаем учиться и развиваться с каждым запуском и объявлением этого года, и всецело сосредоточены на том, чтобы слушать вас и отвечать на ваши запросы, создавая крепкое будущее Азерота для всех нас.

Перечислим все, что всем нам удалось вместе сделать в этом году: шесть контентных обновлений для Dragonflight, контентное обновление для Wrath of the Lich King Classic и возвращение рейда Цитадель Ледяной Короны, запуск "Хардкорного" WoW Classic, BlizzCon 2023, невероятная гонка за звание первых в мире в 3 сезоне Dragonflight и, совсем недавно, "Сезон открытий" WoW Classic! Этот год был незабываемым, и мы собираемся не останавливаться на достигнутом!

Теперь пришло узнать, что будущее нам готовит в 2024 году!

В актуальном World of Warcraft вы увидите еще три контентных обновления для Dragonflight, которые выйдут до того, как в следующем году состоится запуск World of Warcraft: The War Within. В этих обновлениях мы завершим историю данного дополнения и заложим основы для следующего. В 4 сезоне Dragonflight мы повторно посетим подземелья и рейды Dragonflight, а также контент открытого мира, добавив обновленные награды и несколько неожиданных новинок. Затем, весной/летом, мы попросим вас поделиться своим мнением о грядущем дополнении, когда начнется альфа- и бета-тестирование The War Within. Мы продолжим делиться подробностями, датами и прочими приятностями по мере приближения выхода данных контентных обновлений, как было в этом году! Ну, во всяком случае, большую его часть (а еще мы готовим и сюрпризы!). В январе нас ждет выход контентного обновления "Семена возрождения", и мы следим за вашими отзывами на его тестовых игровых мирах (PTR).

В WoW Classic в феврале выйдут обновления для "Хардкорной" игры с поддержкой режим "Одиночного прохождения" – новой возможности для игроков бросить вызов и добавить еще немного хардкора в свой хардкор. Лок'тар огар! В следующем году по мере продолжения приключений мы также планируем запустить новые этапы "Сезона открытий". И, конечно же, не за горами Cataclysm Classic – он выйдет в первой половине следующего года!

Мы по-прежнему стремимся выпускать новинки для всех версий World of Warcraft, так что независимо от того, в какую из них вы играете, вам не придется заглядывать далеко вперед, чтобы выяснить, ждет ли вас что-нибудь за поворотом!

Прежде всего, мы благодарны за то, что можем работать над World of Warcraft вместе с вами и имеем возможность вступить в период эволюции. От лица всей команды WoW желаем вам счастливых, здоровых праздников и мирного Нового Года.

Мы вовсю готовы продолжать это удивительное путешествие вместе со всеми вами.

Холли Лонгдейл,
Исполнительный продюсер

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