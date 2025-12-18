В World of Warcraft начался праздник Зимнего Покрова

Праздник Зимнего Покрова (Feast of Winter Veil) уже начался и продлится до 3 января, так что отправляйтесь и дарите всем праздничное настроение!

Кроме нескольких рейдовых боссов в праздничных шляпах, в этом году, похоже, событие не претерпело существенных изменений. В то же время под елкой Greatfather Winter могут появиться новые подарки — они будут доступны с 25 декабря по 3 января.

Присоединяйтесь к чуду Зимнего Покрова

Пришло время праздновать! Крепости украшены праздничными декорациями, под елками сложены подарки, а героев ждут разнообразные развлечения.

Праздничные украшения

Наденьте сезонные наряды у праздничных продавцов — укутайтесь в лучшие цвета сезона с элементами трансмога Festive Red Holiday и Festive Green Holiday (пальто, жилет, свитер, рубашка, брюки, шорты, сапоги и пояс). Также вас ждут праздничные игрушки и боевые питомцы, которые поднимут настроение искателям приключений. Не забудьте о ежедневном шансе получить подарки вора Grunch, когда одолеете ворчливого Greench.

Abominable Greench до сих пор тот же злодей

Abominable Greench повышает ставки после своих выходок с похищением Метцена, предлагая новые награды. После того как вы попробуете блюда и напитки от Smokywood Pastures, самое время остановить его террор в Hillsbrad Foothills. А чтобы дорога была веселее, садитесь на праздничные сани из Dornogal в Ironforge или Orgrimmar, откуда можно пересесть на полет для спасения Metzen.

Блестяще украшенные боссы

Праздничное настроение вдохновило различных боссов по всему Азероту присоединиться к веселью — они надели шляпы, украшения и приготовили праздничный лут. Но не дайте себя обмануть: праздничный вид не меняет их злых намерений, поэтому сражаться придется с полной отдачей.

Подарите /kiss одному из Winter Reveler

Окунувшись в атмосферу Feast of Winter Veil, отправьте /kiss одному из Winter Reveler, которых можно найти под веткой омелы в тавернах по всему Азероту. В ответ вы получите знак благодарности — Mistletoe, Fresh Holly или Handful of Snowflakes, которые используются для различных достижений Feast of Winter Veil.

Посетите Smokywood Pastures в Ironforge или Orgrimmar и нажмите на Greatfeather Pepe, чтобы получить A Tiny Winter Hat. Когда вы позовете Pepe сопровождать вас в приключениях, он может появиться в праздничном Winter Veil-образе с крошечной бородкой.

Дайте волю праздничному настроению, зайдя в один из Giant Snow Globes, расположенных возле банка Ironforge, в Orgrimmar с видом на Valley of Wisdom или в Dalaran на Broken Isles. Это действительно трансформационный опыт — достаточно немного потанцевать (/dance), чтобы поделиться радостью со всеми вокруг.