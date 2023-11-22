В Мир Кораблей работают над событием "Новогодний карнавал" и "Петровским портом"

Команда Lesta Games работает над обновлением 12.11 с Новым Годом в Мир Кораблей. Обещан специальный ивент, контейнеры, порт и подарки.

Участвуя в боях на кораблях V-X уровня можно получить валюту "снежинки", которая нужна для обмена на уголь, сталь и сертификаты на новогодние контейнеры двух видов.

Событие "Новогодний карнавал" будет напоминать "Архипелаг героев" в отдельном разделе есть три ключевых персонажа, задачи и шкала прогресса с наградами.

Ещё обещают праздничный "Петровский порт", командиров Братец Март и Братец январь, камуфляж "Зимняя стужа", "Весенний ветер".

Не обойдется без свежего боевого пропуска, Верфи и Блицов. Также появятся анимированные фоны в меню, улучшенные боты и карусель кораблей.