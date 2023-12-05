на главную
об игре
World War Z: Aftermath 16.04.2019
7 477 оценок

Для World War Z: Aftermath вышло крупное обновление Valley of the Zeke

butcher69
Новости

Обновление Valley of the Zeke для World War Z: Aftermath принесет новые опасности на PC, PlayStation и Xbox уже сегодня

Вас ждет совершенно новый эпизод премиум-кампании, действие которого происходит в Аризоне, а также целый ряд захватывающих сюрпризов, бесплатных для всех игроков

Берите оружие (и крем от загара)! Сегодня выходит новое обновление Valley of the Zeke в кооперативном зомби-шутере World War Z: Aftermath от Saber Interactive, созданном по мотивам блокбастера Paramount Pictures.

Премиальный эпизод кампании "Valley of the Zeke" представляет три оригинальные карты, расположенные в самом сердце американского Юго-Запада: Аризона. Выберите одного из четырех новых выживших и проведите свой караван к безопасности через пустыню и остатки разрушенных человечеством городских крепостей.

Сегодняшнее обновление "Долина Зика" также содержит множество бесплатного контента для всех владельцев оригинальных игр World War Z и World War Z: Aftermath. Весь список нововведений вы найдете здесь.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
JohnTornton

как же они любят доить хомяков. было несколько длс, потом "игра года", а потом снова длс и новая "игра года" + цена выше.
щас опять будет длс и новая "игра года" или ещё какое издание. и цену можно будет повысить, но владельцам игры года конечно не выдавать ничего

1
Agent Qracle

Сразу 2 девки в одной тиме, любопытно

0
IDSADVER

такое г*но покупать и не нужно н*й его брать если у всех и так есть World War Z: Aftermath они обязаны добавлять его

-2