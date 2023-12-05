Для World War Z: Aftermath вышло крупное обновление Valley of the Zeke

Обновление Valley of the Zeke для World War Z: Aftermath принесет новые опасности на PC, PlayStation и Xbox уже сегодня

Вас ждет совершенно новый эпизод премиум-кампании, действие которого происходит в Аризоне, а также целый ряд захватывающих сюрпризов, бесплатных для всех игроков

Берите оружие (и крем от загара)! Сегодня выходит новое обновление Valley of the Zeke в кооперативном зомби-шутере World War Z: Aftermath от Saber Interactive, созданном по мотивам блокбастера Paramount Pictures.

Премиальный эпизод кампании "Valley of the Zeke" представляет три оригинальные карты, расположенные в самом сердце американского Юго-Запада: Аризона. Выберите одного из четырех новых выживших и проведите свой караван к безопасности через пустыню и остатки разрушенных человечеством городских крепостей.

Сегодняшнее обновление "Долина Зика" также содержит множество бесплатного контента для всех владельцев оригинальных игр World War Z и World War Z: Aftermath. Весь список нововведений вы найдете здесь.