Дополнение Valley of the Zeke для World War Z: Aftermath выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 5 декабря

Saber Interactive представила следующую крупную часть контента для World War Z: Aftermath, кооперативного зомби-шутера, вдохновленного блокбастером Paramount Pictures. Valley of the Zeke, которая выйдет 5 декабря 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox, представит первый новый эпизод премиум-кампании Aftermath с момента ее дебюта в 2021 году, действие которого происходит в Аризоне и включает три совершенно новые карты и четырех новых играбельных выживших. Также будут новые премиум-скины персонажей и оружия, а также бесплатное обновление для всех игроков, включающее новые разновидности зомби, новое оружие Desert Eagle и дополнительные сюрпризы для режима испытаний.

В эпизоде кампании «Долина Зика», доступном с 5 декабря, представлены три новые карты, которые перенесут игроков в Аризону с новой историей, действие которой разворачивается в самом сердце юго-запада Америки. Играйте за четырех новых персонажей и ведите конвой выживших к спасению через пустыню и разрушенные городские твердыни человечества.

Valley of the Zeke также доставит бесплатное обновление для всех владельцев оригинальных World War Z и World War Z: Aftermath 5 декабря, включающее еще больше захватывающих действий и игрового процесса, в том числе: