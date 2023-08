Представлен новый трейлер гоночной аркады в открытом мире Wreckreation ©

Издатель THQ Nordic и разработчик Three Fields Entertainment выпустили новый трейлер аркадной гоночной игры с открытым миром Wreckreation в рамках THQ Nordic Digital Showcase 2023.

Описание трейлера гласит:

«Иногда проект может выйти далеко за рамки первоначальных ожиданий. Так обстоит дело в последнем трейлере Wreckreation, где группа друзей приступила к строительству гоночной трассы, и все превратилось в нечто большее, чем они себе представляли. То, что они создали, — это колоссальный, фантастический и удивительно эксцентричный трек, демонстрирующий в Wreckreation, что единственная граница — это досягаемость вашего воображения!»

Wreckreation — это дом вашего собственного MixWorld, большого гоночного царства площадью 400 квадратных километров, которое вы можете создавать, формировать — и разрушать. Разработанная Three Fields Entertainment, командой, состоящей из создателей серий Burnout и Need for Speed, Wreckreation была задумана как идеальная песочница с открытым миром для любителей вождения и гонок. Целый мир, созданный вами или созданный вместе с вашими друзьями онлайн. В Wreckreation вы можете постоянно стремиться обогнать, обыграть или даже разбить себя и весь остальной мир на трассах, разработанных вами или вашими друзьями.

Wreckreation находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.