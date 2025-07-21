Стало известно точное время выхода и предзагрузки Wuchang: Fallen Feathers

Благодаря посту разработчика Leenzee в аккаунте X «playWUCHANG» стало известно время выхода игры Wuchang: Fallen Feathers и, что немаловажно, когда игра станет доступна для предзагрузки на выбранной вами платформе.

Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля в 05:00 по московскому времени на всех заявленных платформах – PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store. То есть игра станет доступна одновременно по всему миру.

Что касается даты предзагрузки игры, то первыми её можно будет найти на Xbox и Steam, начиная с 22 июля в 03:00 МСК, а затем на PlayStation в 05:00 МСК.