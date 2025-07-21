Стало известно точное время выхода и предзагрузки Wuchang: Fallen Feathers

Благодаря посту разработчика Leenzee в аккаунте X «playWUCHANG» стало известно время выхода игры Wuchang: Fallen Feathers и, что немаловажно, когда игра станет доступна для предзагрузки на выбранной вами платформе.
Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля в 05:00 по московскому времени на всех заявленных платформах – PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, Microsoft Store и Epic Games Store. То есть игра станет доступна одновременно по всему миру.
Что касается даты предзагрузки игры, то первыми её можно будет найти на Xbox и Steam, начиная с 22 июля в 03:00 МСК, а затем на PlayStation в 05:00 МСК.
Огонь!
согласен..Молодец
Вот нельзя сделать обычный слэшер,просто сложность влупить на уровне какого-нибудь Ninja Gaiden,задрали эти соулсы и их подражатели.
а вот многим людям очень нравяться соулсы....тут как смотреть
Без денуво? Или добавят перед запуском?
Пока нет,если добавят то есть гейпасс или офф.активацию поюзать) Не вижу смысла поддерживать такие игры. Я и Stellar Blade в офф. играл,вообще без каких-то проблем ,причем модов 20 установил и звук тоже.
какие такие????обоснуй рыготня
взять что ли. на платишке на треть дешевле, чем в стиме. довольно вкусная цена. давно игры на релизе по 2к не стоили
Надеюсь в 6 утра на торренте будет,ждем)
а купить не хочешь чучело???или это другое???чучундра
Ждем !
Ближе к выходным еще игры от Renpy пару штук выйдут.Ох обрачусь лол))
Спасибо тем разрабам что дают предзагрузить