Wuchang: Fallen Feathers получила новый короткий геймплейный трейлер

Wuchang: Fallen Feathers от Leenzee Games получила новый короткий геймплейный трейлер, демонстрирующий работу технологии DLSS 4 Multi Frame Generation от Nvidia. Игра запускается на GeForce RTX 5090 в 4K с максимальными настройками и включённым DLSS 4, что значительно улучшает качество изображения и плавность.

Помимо DLSS Frame Generation, в игре доступны функции Super Resolution и Reflex, повышающие производительность и отзывчивость. Поддержка апскейлеров AMD FSR и Intel XeSS пока не подтверждена, а системные требования остаются неизвестными.

Релиз Wuchang: Fallen Feathers намечен на 24 июля, цена — $49,99. Игра выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Прохождение обещает от 40 до 60 часов с возможностью сражаться с боссами в любом порядке и открывать разные концовки. Новый трейлер показывает некоторые из угроз, с которыми столкнётся главный герой Вучан.