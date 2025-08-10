Wuchang: Fallen Feathers стала самым кассовым релизом июля в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo опубликовало свежий список из 10 самых прибыльных релизов в Steam по итогам июля. Этот рейтинг не учитывает игры-сервисы и дополнения, а только игры, вышедшие в течение месяца.
На первом месте — soulslike от китайцев для китайцев Wuchang: Fallen Feather, поскольку на этот регион припадает 82% всех продаж. Второе место досталось Grounded 2, причем, несмотря на Game Pass и ранний доступ, примерно 66% продажам обеспечили поклонники первой части. Дебют Killing Floor 3 был активным, но из-за неоправданных ожиданий сообщества продажи быстро снизились.
- Wuchang: Fallen Feathers (24 июля) — $19,1 млн;
- Grounded 2 (29 июля) — $15,6 млн | ранний доступ;
- Killing Floor 3 (24 июля) — $10,6 млн ;
- Stronghold Crusader: Definitive Edition (15 июля) — $4,5 млн;
- Wildgate (22 июля) — $3 млн;
- The King is Watching (21 июля) — $2,4 млн;
- Mage Arena (24 июля) — $2 млн | ранний доступ;
- Patapon 1+2 Replay (10 июля) — $1,9 млн;
- Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game (29 июля) — $1,9 млн;
- Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (11 июля) — $1,8 млн.
Также агентство выложило статистику по июльским новинкам с наибольшим количеством купленных копий. Здесь представлено много игр в раннем доступе, главная из которых — многопользовательский PvP-арена-шутер Mage Arena.
- Mage Arena (24 июля) — 719,1 тыс. копий | ранний доступ;
- Grounded 2 (29 июля) — 595,5 тыс. копий | ранний доступ;
- Wuchang: Fallen Feathers (24 июля) — 524,9 тыс. копий;
- Stronghold Crusader: Definitive Edition (15 июля) — 267,6 тыс. копий;
- Killing Floor 3 (24 июля) — 266,9 тыс. копий;
- The King is Watching (21 июля) — 217,1 тыс. копий;
- He is Coming (17 июля) — 129,3 тыс. копий;
- Neon Abyss 2 (17 июля) — 109,3 тыс. копий | ранний доступ;
- Mycopunk (10 июля) — 106,9 тыс. копий | ранний доступ;
- Wildgate (22 июля) — 103,6 тыс. копий.
Впереди август, который сулит нам целый ряд ожидаемых релизов, в числе которых Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Lost Soul Aside, Mafia: The Old Country, Gears of War: Reloaded, Titan Quest 2, Stick IT, а может быть, что-то, что еще не было анонсировано на август, учитывая, что близится Gamescom Opening Night Live.
что ещё раз доказывает что пиратская бухта не разорит разработчиков
И это, обратите внимание, со сложным стартом (негатив из-за ценовой политики и немного из-за оптимизации у нек-рых) и без дерьнувы (пираты хоть и поиграли, но игру купили кто захотел, т.к. она доступна для всех).
Игра хорошая, китайцы всё лучше работают в игроиндустрии.
Да, но такими темпами скоро начнёт выходить сплошное однообразие. Из всех громких китайских релизов последних лет по-настоящему самобытно себя показал только Black Myth: Wukong - он выделился атмосферой и визуалом. Но уже на подходе Phantom Blade Zero, и, честно говоря, он слишком похож на Wukong: тот же Unreal Engine 5, схожая постановка, знакомая боевая система. По концепции такие проекты становятся слишком одинаковыми - как будто в Китае решили сделать "свою линейку Souls." Пока китайские студии не начнут вкладывать в проекты больше авторского видения, а не только графику и масштаб, мы будем получать красивые, но одноразовые продукты.
Игра пушка-бомба для поклонников серии DS. Когда я жестко застрял со своими двойными клинками на финальном боссе первой главы, то понял что по-казуальному легко тут не пройдешь. Перековал билд, как игра советует в подсказке перед боссом, в парир .. не ) , не стал, а просто переложил очки грамотно, забафался расходниками на выносливость и дамаг, и вынес этого босса буквально меньше чем за минуту за счет уклонений от выпадов и долгих разменных серий ударов двойными клинками с авто-отхилом за счет умений.
Последний раз такое истинное удовольствие получал от геймплея Куклы на букву П.
А рецензии все так же - меньше 50..
Те кто не прошли третьего босса )
у меня из-за них ствка не сыграла)
А у меня наоборот, ставил 2 на верочку и вот итог)
это хорошо игра добротная