Wuchang: Fallen Feathers стала самым кассовым релизом июля в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo опубликовало свежий список из 10 самых прибыльных релизов в Steam по итогам июля. Этот рейтинг не учитывает игры-сервисы и дополнения, а только игры, вышедшие в течение месяца.

На первом месте — soulslike от китайцев для китайцев Wuchang: Fallen Feather, поскольку на этот регион припадает 82% всех продаж. Второе место досталось Grounded 2, причем, несмотря на Game Pass и ранний доступ, примерно 66% продажам обеспечили поклонники первой части. Дебют Killing Floor 3 был активным, но из-за неоправданных ожиданий сообщества продажи быстро снизились.

Wuchang: Fallen Feathers (24 июля) — $19,1 млн;

Grounded 2 (29 июля) — $15,6 млн | ранний доступ;

Killing Floor 3 (24 июля) — $10,6 млн ;

Stronghold Crusader: Definitive Edition (15 июля) — $4,5 млн;

Wildgate (22 июля) — $3 млн;

The King is Watching (21 июля) — $2,4 млн;

Mage Arena (24 июля) — $2 млн | ранний доступ;

Patapon 1+2 Replay (10 июля) — $1,9 млн;

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game (29 июля) — $1,9 млн;

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (11 июля) — $1,8 млн.

Также агентство выложило статистику по июльским новинкам с наибольшим количеством купленных копий. Здесь представлено много игр в раннем доступе, главная из которых — многопользовательский PvP-арена-шутер Mage Arena.

Mage Arena (24 июля) — 719,1 тыс. копий | ранний доступ;

Grounded 2 (29 июля) — 595,5 тыс. копий | ранний доступ;

Wuchang: Fallen Feathers (24 июля) — 524,9 тыс. копий;

Stronghold Crusader: Definitive Edition (15 июля) — 267,6 тыс. копий;

Killing Floor 3 (24 июля) — 266,9 тыс. копий;

The King is Watching (21 июля) — 217,1 тыс. копий;

He is Coming (17 июля) — 129,3 тыс. копий;

Neon Abyss 2 (17 июля) — 109,3 тыс. копий | ранний доступ;

Mycopunk (10 июля) — 106,9 тыс. копий | ранний доступ;

Wildgate (22 июля) — 103,6 тыс. копий.

Впереди август, который сулит нам целый ряд ожидаемых релизов, в числе которых Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Lost Soul Aside, Mafia: The Old Country, Gears of War: Reloaded, Titan Quest 2, Stick IT, а может быть, что-то, что еще не было анонсировано на август, учитывая, что близится Gamescom Opening Night Live.