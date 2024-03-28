Экшен с открытым миром Wuthering Waves в духе Genshin Impact может выйти в мае

Популярная Genshin Impact породила массу подобных себе проектов. Одним из таких игр-подражателей стала Wuthering Waves, которая во многом превосходит другие клонов и в некоторых местах даже выглядит лучше оригинала. Проект обещает подарить более мрачный мир с кинематографичным повествованием и динамичным геймплеем. Wuthering Waves успела пройти несколько закрытых бета-тестов и похоже, что скоро состоится полноценный релиз игры.

На скорый выход Wuthering Waves намекает страница проекта в цифровом магазине Apple Store. В описании указывается ориентировочная дата выхода игры, которая запланирована на 23 мая. При этом официальных анонсов от разработчиков игры пока не поступало, однако уже завтра, 29 марта, они проведут прямую трансляцию с какими-то важными анонсами.

Вполне очевидно, авторы игры собираются представить дорожную карту запуска Wuthering Waves и объявить дату релиза. Даже если информация из Apple Store окажется неверной, релиз игры вряд ли заставит себя ждать. Игра выйдет не только на мобильных платформах, но также посетит ПК и консоли PlayStation.