Экшен с открытым миром Wuthering Waves в духе Genshin Impact может выйти в мае

Популярная Genshin Impact породила массу подобных себе проектов. Одним из таких игр-подражателей стала Wuthering Waves, которая во многом превосходит другие клонов и в некоторых местах даже выглядит лучше оригинала. Проект обещает подарить более мрачный мир с кинематографичным повествованием и динамичным геймплеем. Wuthering Waves успела пройти несколько закрытых бета-тестов и похоже, что скоро состоится полноценный релиз игры.
На скорый выход Wuthering Waves намекает страница проекта в цифровом магазине Apple Store. В описании указывается ориентировочная дата выхода игры, которая запланирована на 23 мая. При этом официальных анонсов от разработчиков игры пока не поступало, однако уже завтра, 29 марта, они проведут прямую трансляцию с какими-то важными анонсами.
Вполне очевидно, авторы игры собираются представить дорожную карту запуска Wuthering Waves и объявить дату релиза. Даже если информация из Apple Store окажется неверной, релиз игры вряд ли заставит себя ждать. Игра выйдет не только на мобильных платформах, но также посетит ПК и консоли PlayStation.
По всему видно, что игра вообще и никак не похожа на геншин. Вот вообще не геншин.
Конечно, там уже всё по взрослому, есть чем заняться. А в геншине скукота... Устал ждать, пока добавят что-то соревновательное, кроме бездны. Ну реально скучно. От баннера до баннера копишь камни, скипаешь ивенты и это всё)
а зачем ты в него играешь? на 56 ранге играть невозможно, нужно месяцами фармить, чтобы урон хоть какой-то наносить минимальный врагам
Меня раздражает сама концепция, что нужно играть одновременно 4 персами.
Я начал играть из за открытого мира и ощущения приключений. Полтора года я сюжет не скипал, ивенты тоже, всё читал, мне было интересно)) Потом я понял, что уже подустал и мне не хочется тратить время читая ивенты, ведь грубо говоря, там всё повторяется, только под другим углом. И включил режим ждуна. Ранг 60 давно взял. Рекорды также понаставил с кем хотел, полтора ляма с Ху Тао, лям с ешки и ульты с Ка Мином. А дальше... надежда ещё не пропадает. И бросить полностью игру я тоже не могу, уж слишком много всего у меня там))
Игра за 4 перса скорее просто не для тебя. Или ты так и не смог научиться строить правильные отряды. Можно взять одного дпс и остальных саппортов. На них ты переключаешься по одному разу чтобы бонусы активировать и дальше долбишь дпс'ником. А урон большой можно наносить и на более низких рангах, просто нужно понять, как работают таланты, артефакты, оружие и ротации.
Пока всё не очень; хотя может стать вменяемым конкурентом, при должном подходе. Кто бы что не говорил про Genshin Impact – эта игра популярна далеко не из-за аниме тематики и/или героинь в ней. У игры, при довольно деском сюжете (к сожалению...) очень глубокий лор и мир; а с точки зрения геймлея, не смотря на всю простоту, она предлагает интересные комбинации умений, приправленной активной боевой системой. В добавок, стоит отметить довольно щепетильное отношение к деталям и анимациям: moveset'ы атак героев выполнены очень на высоком уровне – не в каждой ААА-игре такое увидишь (далеко ходить не нужно: Rise of the Ronin взять какой-нибудь; или даже нашумевшую Dragon's Dogma 2, где явно могли сделать анимации сражений лучше...), особенно на расхвалённом Unreal Engine, который и используют разработчики Wuthering Waves; в то время как Genshin Impact базируются на очень многими неуважаемом Unity (хотя, не понимаю хейта в его адрес... ну, кроме того случая, когда они хотели брать деньги за установку игр, где используется их движок).
Эти вещи и принесли успех этой игре. И именно их ни в какую не хотят копировать конкуренты. И лишь тот, кто додумается это сделать; при этом устранив другие проблемы игры (больше end-game и боевого контента; адекватную систему развития героев; более щадящую систему гачи и так далее) – сможет скинуть GI с трона. А пока это делает только соседний проект от тех же HoYoverse – Honkai: Star Rail.
Так это онлайн игра?