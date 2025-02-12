Студия Kuro Games представила Фиби — новую пятизвездочную героиню Wuthering Waves. Фиби обладает высокой мобильностью: она перемещается с помощью телепортов и летает на крылатом посохе. В бою использует лучи света, карты и кристаллы.

На последнем стриме разработчики показали трех персонажей, среди которых двое дебютировали, а третья — новая версия знакомой героини.

Фиби появится в версии 2.1, которая выйдет 13 февраля. Обновление добавит новые сюжеты, две крупные локации и поддержку RTX.