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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
7.9 265 оценок

Свежий трейлер Wuthering Waves посвятили обворожительной шпионке Инь Линь

butcher69
Новости

Игра Wuthering Waves от Kuro Games стремительно приближается ко второй фазе обновления 1.0, и сегодня состоялся дебют 5-звездочного персонажа Инь Линь. В честь этого события создатели выпустили специальный трейлер посвященный этой обворожительной шпионке.

Инь Линь [Yinlin] — резонатор легендарной редкости, владеющий Электро стихией. Из-за специфики оружия сражается на средней дистанции и обладает широким спектром умений, начиная от массового урона и заканчивая командными усилениями.

Уникальная способность Инь Линь связывать врагов и проводить цепочку атак, вызывая разрушительные AoE-эффекты. Ее умения Outro, усиливающие Электро, еще больше увеличивают ее потенциал урона, особенно в паре со стандартным 5-звездочным Электро персонажем.

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