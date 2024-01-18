2K Games официально анонсировала продолжение симулятора реслинга WWE 2K24

После нескольких слухов, продолжение знаменитой серии симуляторов реслинга WWE 2K наконец-то официально подтверждено. Компания 2K Games анонсировала WWE 2K24, показав логотип будущей игры и пообещав раскрыть все её особенности уже на следующей неделе.

Разработчики обновили все официальные страницы игры в социальных сетях, где теперь указан заголовок следующей номерной части. Вместе с этим было объявлено, что полное раскрытие WWE 2K24 состоится на следующей неделе. Авторы предлагают фанатам подготовиться к новостям, которые начнут появляться уже в понедельник, 22 января 2024 года.

Предположительно, в день анонса авторы WWE 2K24 покажут обложку игры, покажут тизер и расскажут о предстоящих нововведениях для серии. Кто именно будет изображен на обложке, можно только догадываться, но фанаты хотят увидеть Коди Роудса или Романа Рейнса или СМ Панка.