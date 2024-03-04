Критики остались довольны симулятором рестлинга WWE 2K24

Сегодня было снято эмбарго на обзоры WWE 2K24, что привело к появлению первых международных оценок от прессы. На данный момент большинство отзывов положительные, хотя не все издания уже опубликовали свои обзоры.

Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 82, а на OpenCritic - 82. Эти оценки свидетельствуют о том, что новая версия рестлинг-серии от 2K и Visual Concepts впечатлила международных рецензентов, несмотря на некоторые критические замечания.

Судя по обзорам, игра может похвастаться крепким и увлекательным геймплеем, который был доработан с помощью некоторых интересных новых функций. Кроме того в игре присутствует много контента, включая новый режим Showcase, посвященный 40-летию Wrestlemania. Не все так идеально: некоторые механизмы геймплея по-прежнему работают не не так хорошо, да и техническое состояние далеко от идеала.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:

Спойлер

WWE 2K24 - это великолепная игра про рестлинг с напряженными боями, которые не дадут игрокам оторваться от игры на протяжении многих часов. Похоже, что серия уже сбилась с пути ежегодных релизов, когда маленькие шаги вперед преобладают над серьезными улучшениями, но мы надеемся, что в следующем году игра сможет обеспечить большой скачок, который необходим таким режимам, как MyGM, чтобы помочь серии WWE 2K выйти на новый уровень и завершить историю возвращения, начавшуюся с WWE 2K22. WWE 2K24, несомненно, одна из лучших игр про рестлинг в истории Xbox, но это также игра, в которой приоритет отдается постепенным обновлениям, а не каким-либо серьезным переделкам, поэтому случайным фанатам может быть трудно оправдать покупку за полную цену. Однако мы, как преданные поклонники рестлинга, считаем, что новые истории MyRise, великолепные улучшения MyGM, вызывающий ностальгию режим Showcase, дополнительные типы матчей и различные корректировки геймплея стоят того, чтобы заплатить за вход. Очередная часть неплохой ежегодной франшизы не страдает от усталости, а наоборот, от жадности, из-за которой страдает все остальное. WWE 2K24 продолжает совершенствовать формулу рестлинга серии 2K, предлагая игрокам множество новых возможностей. Сюжетные линии MyRise - лучшие в этом году, а режим Showcase очень увлекателен! К сожалению, режимы Universe и GM Mode по-прежнему не получили должного внимания: вместо этого 2K сосредоточилась на MyFaction.

WWE 2K24 выйдет 8 марта для PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.