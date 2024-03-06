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WWE 2K24 08.03.2024
Симулятор, Файтинг, Спорт
6.6 24 оценки

Объявлены системные требования для игры WWE 2K24

KAMA33
Новости

2K Games недавно обнародовала системные требования для своей предстоящей игры WWE 2K24. Игра, запланированная на 8 марта, потребует 90 ГБ места на жестком диске для. Стоит учитывать, что этот объем может увеличиться с выходом обновлений.

Минимальные спецификации включают операционную систему Windows 10 64-бит, процессор Intel Core i5-3550 или AMD FX 8150, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 1060 или Radeon RX 480, а также 90 ГБ свободного места на диске.

Рекомендуемые характеристики требуют более мощное оборудование, такое как процессор Intel Core i7-4790 или AMD FX 8350 , 16 ГБ оперативной памяти, и видеокарту NVIDIA GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT. Кроме того, 2K Games рекомендует иметь не менее 6 ГБ видеопамяти для наилучшего графического опыта.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
DavidZinkovskiy

Мощнейший постер WOKE пропаганды!

2
Grimnebulin
1
Русик_96

норм в 8К полетит

0
Мур Мур lamour

Для чего? 😁

-7
AntonToxa

Для Ёкозуны и ему подобным. Там Андре-Гигант в ростере что за тупые вопросы

4