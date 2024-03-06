Объявлены системные требования для игры WWE 2K24

2K Games недавно обнародовала системные требования для своей предстоящей игры WWE 2K24. Игра, запланированная на 8 марта, потребует 90 ГБ места на жестком диске для. Стоит учитывать, что этот объем может увеличиться с выходом обновлений.

Минимальные спецификации включают операционную систему Windows 10 64-бит, процессор Intel Core i5-3550 или AMD FX 8150, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту NVIDIA GTX 1060 или Radeon RX 480, а также 90 ГБ свободного места на диске.

Рекомендуемые характеристики требуют более мощное оборудование, такое как процессор Intel Core i7-4790 или AMD FX 8350 , 16 ГБ оперативной памяти, и видеокарту NVIDIA GTX 1070 или Radeon RX 5600 XT. Кроме того, 2K Games рекомендует иметь не менее 6 ГБ видеопамяти для наилучшего графического опыта.