Новый трейлер WWE 2K25 демонстрирует геймплей и нововведения

IGN выпустила новый геймплейный трейлер WWE 2K25, который продемонстрировал улучшения в графике и новые возможности, представленные Visual Concepts. Рестлеры стали ещё более реалистичными, с улучшенной мимикой и анимациями, что обещает захватывающий визуальный опыт.

Классический режим Backstage Brawl получил новые динамичные сценарии, а Bloodline Showcase позволит пережить судьбоносный путь знаменитой конюшни. Новый режим World Tour взаимодействует с остальными элементами игры, обогащая структуру.

Особое внимание уделено улучшенной механике приёмов и комбо, что делает матчи более динамичными. Растущий ростер, включающий более 300 персонажей, в том числе таких легенд как Скала и Джон Сина, не оставит поклонников без выбора. WWE 2K25 обещает быть более насыщенным и захватывающим, чем когда-либо.