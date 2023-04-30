Стильное фэнтезийное приключение лесной ведьмы Wytchwood получит физическое издание на PlayStation ©

Издател Whitethorn Games объявил о сотрудничестве с Limited Run Games, чтобы выпустить физическую версию волшебной приключенческой ролевой игры Wytchwood для PlayStation 4 и PlayStation 5. Предварительные заказы на физическое издание игры для от Limited Run Games будут доступны с 5 мая по 4 июня 2023 года.

Wytchwood — это приключенческая игра, действие которой происходит в выразительной стране готических басен и сказок. В роли таинственной старой лесной ведьмы игроки будут исследовать незнакомую местность, собирать волшебные ингредиенты, варить колдовские чары и выносить свой извращенный суд над капризными персонажами и существами.