Релизный трейлер дополнения Kingdom End для космической песочницы X4: Foundations

Немецкая студия EGOSOFT представила релизный трейлер следующей главы в серии космических симуляторов.
X4: Kingdom End - это четвертое расширение для текущей игры серии, X4: Foundations. X4: Foundations вышла для ПК в ноябре 2018 года и с тех пор регулярно улучшается и обновляется.
В дополнении игрокам предстоит узнать один из секретов в системе Hereticʼs End (Конец Еретика), куда можно будет отправиться в составе экспедиции из нескольких фракций. Вдобавок, в руки игроков попадут два космических корабля: Разрушитель Рэй и Авианосец Акула.
Релиз X4: Kingdom End состоится 12 апреля.
Надеюсь на новые ДЛС и следующее будет развивать контент с Хааками, дадут им сектора, позволят подтырить у них технологии для производства нового оружия и кораблей.
Это ж вроде последнее длс
Судя по тому, что пишут в "сетях", то это не последнее DLC, а начало новой Х ;)
Ну да. Разрабы "наиболее полно раскрыли эту часть X", а дальше - новая часть. Они столько говорили про обновление движка... Это, наверное, для разгона.
будет еще одно ДЛС, с их сетевым режимом, последнее их незаконченное дело в этой игра. А потом уже будет новая часть.
Блин, а они в королевстве не вернут венчур?
Красивые корабли. Стоит подождать обновление мода VRO и можно вернутся вновь.
Там кстати создатель этого мода теперь официально работает в егософт, так что обещают новый ии в этой обнове
Бороны, отлично. Всегда их корабли по дизайну нравились.
Вот это мы покупаем )
а в этой игре нейросети, при общении с НПС, используются?
нет