X4: Foundations 30.11.2018
7.8 294 оценки

Релизный трейлер дополнения Kingdom End для космической песочницы X4: Foundations

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butcher69
Новости

Немецкая студия EGOSOFT представила релизный трейлер следующей главы в серии космических симуляторов.

X4: Kingdom End - это четвертое расширение для текущей игры серии, X4: Foundations. X4: Foundations вышла для ПК в ноябре 2018 года и с тех пор регулярно улучшается и обновляется.

В дополнении игрокам предстоит узнать один из секретов в системе Hereticʼs End (Конец Еретика), куда можно будет отправиться в составе экспедиции из нескольких фракций. Вдобавок, в руки игроков попадут два космических корабля: Разрушитель Рэй и Авианосец Акула.

Релиз X4: Kingdom End состоится 12 апреля.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Apgp

Надеюсь на новые ДЛС и следующее будет развивать контент с Хааками, дадут им сектора, позволят подтырить у них технологии для производства нового оружия и кораблей.

2
NekitBor

Это ж вроде последнее длс

0
FinistEG NekitBor

Судя по тому, что пишут в "сетях", то это не последнее DLC, а начало новой Х ;)

0
NekitBor FinistEG

Ну да. Разрабы "наиболее полно раскрыли эту часть X", а дальше - новая часть. Они столько говорили про обновление движка... Это, наверное, для разгона.

0
Voyadjyer NekitBor

будет еще одно ДЛС, с их сетевым режимом, последнее их незаконченное дело в этой игра. А потом уже будет новая часть.

0
NekitBor Voyadjyer

Блин, а они в королевстве не вернут венчур?

0
ARMAGIDON46

Красивые корабли. Стоит подождать обновление мода VRO и можно вернутся вновь.

0
nodas

Там кстати создатель этого мода теперь официально работает в егософт, так что обещают новый ии в этой обнове

1
orion1786

Бороны, отлично. Всегда их корабли по дизайну нравились.

0
nodas

Вот это мы покупаем )

0
ФдучЧ

а в этой игре нейросети, при общении с НПС, используются?

0
Voyadjyer

нет

0