Релизный трейлер дополнения Kingdom End для космической песочницы X4: Foundations ©

Немецкая студия EGOSOFT представила релизный трейлер следующей главы в серии космических симуляторов.

X4: Kingdom End - это четвертое расширение для текущей игры серии, X4: Foundations. X4: Foundations вышла для ПК в ноябре 2018 года и с тех пор регулярно улучшается и обновляется.

В дополнении игрокам предстоит узнать один из секретов в системе Hereticʼs End (Конец Еретика), куда можно будет отправиться в составе экспедиции из нескольких фракций. Вдобавок, в руки игроков попадут два космических корабля: Разрушитель Рэй и Авианосец Акула.

Релиз X4: Kingdom End состоится 12 апреля.