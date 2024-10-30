Том Хендерсон: онлайн в XDefiant упал ниже For Honor

Надежный инсайдер Том Хендерсон поделился некоторой информацией касательно общего онлайна в шутере XDefiant от Ubisoft.

По его данным, с игрой всё настолько плохо, что онлайн у условно-бесплатного шутера от Ubisoft упал даже ниже чем у For Honor (имеется в виду совокупный онлайн на всех платформах), которая в отличии от XDefiant является платной игрой и вышла в далеком 2016 году.

Ранее были слухи про то, что Ubisoft в скором времени могут закрыть XDefiant из-за низкого онлайна:

XDefiant доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.