Тактический рогалик Xenopurge вышел в ранний доступ Steam

Разработчики Firesquid и Traptics предлагают игрокам роль офицера корпорации M.A.C.E., управляющего отрядом наёмников в автоматических сражениях против инопланетных угроз. Геймплей строится вокруг удалённого командования: игрок анализирует данные на экранах консоли, отдаёт ограниченные приказы бойцам, но не контролирует их действия напрямую. Каждая катка длится около часа. Демоверсия с сокращённой кампанией доступна в Steam для предварительного ознакомления.
Ключевые элементы:
- Найм бойцов с уникальными тактическими приёмами под стиль игры;
- Апгрейд снаряжения и способностей офицера между миссиями в формате roguelite;
- Процедурно генерируемые карты с заданиями на поиск, эвакуацию или уничтожение;
- Атмосфера ретрофутуризма, вдохновлённая научно-фантастическими фильмами 80-х.