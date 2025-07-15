Тактический рогалик Xenopurge вышел в ранний доступ Steam

Разработчики Firesquid и Traptics предлагают игрокам роль офицера корпорации M.A.C.E., управляющего отрядом наёмников в автоматических сражениях против инопланетных угроз. Геймплей строится вокруг удалённого командования: игрок анализирует данные на экранах консоли, отдаёт ограниченные приказы бойцам, но не контролирует их действия напрямую. Каждая катка длится около часа. Демоверсия с сокращённой кампанией доступна в Steam для предварительного ознакомления.

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