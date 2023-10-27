Xenus: Точка кипения появится в Steam спустя 18 лет после изначального релиза

Стало известно радостное известие для любителей шутеров с открытым миром. Культовая игра 2005 года "Xenus: Точка кипения", известная на Западе под названием Boiling Point: Road to Hell, вскоре появится в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Релиз намечен уже на 14 ноября текущего года.

Сюжет игры разворачивается вокруг отставного военного Сола Майерса, который отправляется в вымышленную латиноамериканскую страну под названием Реалия. Его цель — спасти похищенную дочь из лап местных преступных группировок.

Чтобы добраться до логова похитителей, Солу предстоит пройти через опасную долину Реалии, изобилующую тропическими джунглями, фермерскими хозяйствами и деревушками. Главному герою придётся проявить всё своё мастерство и хладнокровие, чтобы противостоять коррумпированным чиновникам и бандитам, которые заполонили этот край.

Издателем шутера выступает компания Ziggurat Interactive, ранее выпустившая в 2020 году ремастеры игр серии BloodRayne.

Что касается продолжения под названием "Xenus 2: Белое золото", то оно доступно в сервисе Steam ещё с 2016 года. Теперь же поклонники серии смогут насладиться обеими частями прямо в Steam.