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Boiling Point: Road to Hell 19.05.2005
8.5 589 оценок

Xenus: Точка кипения появится в Steam спустя 18 лет после изначального релиза

Lunersun
Новости

Стало известно радостное известие для любителей шутеров с открытым миром. Культовая игра 2005 года "Xenus: Точка кипения", известная на Западе под названием Boiling Point: Road to Hell, вскоре появится в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Релиз намечен уже на 14 ноября текущего года.

Сюжет игры разворачивается вокруг отставного военного Сола Майерса, который отправляется в вымышленную латиноамериканскую страну под названием Реалия. Его цель — спасти похищенную дочь из лап местных преступных группировок.

Чтобы добраться до логова похитителей, Солу предстоит пройти через опасную долину Реалии, изобилующую тропическими джунглями, фермерскими хозяйствами и деревушками. Главному герою придётся проявить всё своё мастерство и хладнокровие, чтобы противостоять коррумпированным чиновникам и бандитам, которые заполонили этот край.

Издателем шутера выступает компания Ziggurat Interactive, ранее выпустившая в 2020 году ремастеры игр серии BloodRayne.

Что касается продолжения под названием "Xenus 2: Белое золото", то оно доступно в сервисе Steam ещё с 2016 года. Теперь же поклонники серии смогут насладиться обеими частями прямо в Steam.

86
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Офигенная игра. Даже сейчас удивляет её свобода выбора в действиях.

Багованная конечно, но кайфовая.

46
Well-offZin

Смесь из первого Фар Края, Крайзиса и открытого мира, тонны багов, но было весело!

31
The_Igromator

Лицензия еще была))

30
СССР2

У меня лицензия была на 4 CD дисках) Фот фото нашел, а коробки давно выбросил. Сохранил только вкладыши

9
Unknown-777

Лицензия, вторая часть.До сих пор у меня.)

7
cthulhu42

Можно и я хвастану))

5
hollo0w

Дичайшая годнота, йобасофтовские фар краи и рядом не валялись 😏

Эх вот бы ремейк 🤗

27
BDmitriy

Годнота? Кривая багнутая какашечка

-22
hollo0w BDmitriy

Да годнота, многие культовые игры кривые, такие игры делают не маркетологи а мечтатели с амбициями, да зачастую не реализуемыми амбициями но тем не менее. Ярчайший пример это VTMB, игра дико кривая на релизе, вышла в один день с хл2 с треском провалилась но до сих пор люди с теплом вспоминают её, до сих пор фанат пилит на нее патчи, правит баги и добавляет контент.

Все выше сказанное не относится к корпорациям вроде йобасофта или ЕА, Близзард и тд. У этих чудаков есть все деньги и время на земле, но они умудряются выкатывать убогие поделки, амбиции тут не причём просто корпорации хотят получить максимум выхлопа с минимальными усилиями/затратами.

20
BDmitriy hollo0w

Годнота, потому что ностальгия глаза затмевает. Я поиграл, считай, недавно - это тихий ужас. Отзывы почитай о ней. Я не помню игры, которые даже по прошествии большого времени, оставались такими кривыми (мб, Postal 3)

2
Никита Дроздоvv

Г@внище лютое

-4
cthulhu42 BDmitriy

Ну тогда она удивляла тем что в любое здание без подгрузок можно было зайти. Да и вообще таких игр почти не было. Ну и ещё Арнольд Вослу в гл. роли.

1
DenisVTR

Помню, помню. Сколько же в ней было напихано всего. Ходил офигевал, особенно с момента что ГГ могли насекомые покусать, вся эта движуха с фракциями... Вторая часть уже более как будто целостная, почищенная но уже не то и запомнилась только местный прогнозом погоды в виде камня))
Интересно будут исправление и прочее, скачать чтоль как выйдет
Ещё бы русик под эту версию адоптировали, если оно будет того стоит, опять же сам оригинал сейчас вроде и не запустить даже нормально

10
hollo0w

Вторая слишком гумозная, да в первой части тоже был юмор но он не раздражал. Вторая часть с этой убогой типа смешной озвучкой американцев, местных и тд дико бесила. Да и у в целом игру сильно упростили

-2
Big and Fat

До сих пор xenus gold на диске хранится.

6
cthulhu42

Тоже диск лежит. И Вторая часть.

0
SERGEY-SP

Да так грибы собераю, ягоды 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

6
slamm86

F1

0
GraF68ru

вот это молодцы, уважаю ребят, которые пытаются сохранить старые игры, надо будет прикупить.

5
Диванный Аналитик

Xenus 2 на диске до сих пор лежит.

3
cthulhu42

У меня ещё есть Предтечи в боксе фирменном)) Эксклюзив)

0
cuckold

Полноценный бы ремастер.

2
Олег OM

Помню, что только из за этой игры пришлось прикупить оперативной памяти. Если у тебя было меньше 1Гб то запускать было бесполезно. Впрочем от обилия багов так и не доиграл.

2
Anglerfish

Та же история. Вполне себе приемлемые 512 Мб захлёбывались.

0
UneducatedVigo

Завяжи извилины, отдай жертву филину!

2
NIGERША

вторая часть круче была.

2
OculusMortem

Оу май, да это же шикарная классика

1
PapaFranku

ОПА! Что-то пирожочками запахло ммММм)))

1
SubaruBrzDream

Классная игра была. Но сложной казалась)

1
h1fter

Такие релизы появляются потому что разрабы стали бомжами,а денег на покушать нету,вот и пихают свои игры в том же состоянии в котором они находились 18 лет назад не добавляя никаких улучшений,облачных сохранений,ачивок,и много чего ещё,ещё и цену долларов 10-15 сделают

1
Big and Fat

Если б ее допилить... Ммм.

4
cthulhu42

Так это издатель старья. Типо ГоГ. Старые игры должны быть в продаже. Даже плохие.

1
cthulhu42

Помню в игре нужно было тачку глушить когда оставляешь ее. Но многие не знали и считали, что бензу нпс сливают пока тебя не было 🤣🤣🤣 Во реализм люди удивлялись.

1
slamm86

едешь и зажимаешь букву Z и тогда бенз не кончается. Мне запомнился фонарик, который не только источником света служил, а враги если увидят свет в темноте начинали кричать " на нас напали". Но почему страну под названием Реалия. Я играл была уже Боливия и да это же Кевин Майерс.

Что только по трофеям?

1
- RAVEN -

Играл в свое время. Не проникся. Игра кривая, багованная, а местный "огромный" открытый мир сделан по принципу ctrl+c, ctrl+v. Вроде находишь какой-то пейзаж примечательный. Ну мост там, машина рядом, речка внизу течет. Проезжаешь вперед несколько км, а там снова тот же мост, та же машина и та же речка.

1
POBWNK

Господи!

0
slender10

Нас ждет разбор полетов)

0
berzerk963

Был по этой игре, еще в 19-м

0
Иван Бреусов
0
-zotik-

Прикольно. Надеюсь будет доступно для нас. Мб куплю

0
PaulX

Помню, тогда поразила обилием механик....До конца пройти не смог из за тех. состояния. А сейчас оно точно кому-то надо?

0
TIMetal

Диск был с этой игрой. Багов было немеренно, от чего пройти не смог

0
CallXO3

О, жиза. Словил критический баг на моменте с повторным сюжетным посещением особняка наркобарона, тупо никто не появлялся

1
DAMbeR Vaserman

Слышь друг!Купи дозу.

0
Иван Бреусов

Отличный товар, не пожалеешь!🤤

2
СССР2

Купил игру на релизе на 4 диска, но не играл по причине диких тормозов. Менял 3 раза видеокарты в течении 10 лет, все равно не играбельно было. Сыграл только в 2017-м. Норм игра, только теней нет. Игре надо тени прикрутить, и тогда норм. Но вторая часть мне намного больше понравилась. Хоть и первая - ностальгия.

0
Big and Fat

Я ещё помню какая там растительность четкая была для своего времени.

2
cthulhu42

Помню сильно ржал читая описания к патчам. Там такая дичь была🤣

0
ZackSnyder

имхотеп возвращается!

0
Олежанчикчик

игра детства имба была тех лет

0
Oleg1500jk

Да это же Кевин Майерс! ( Говорили нпс до переименования в Сола)

0
ZOMBIEHERRO

русский - Не поддерживается. Мне даже смешно стало.

0
Niko71790

а анабиоз сон разума?
а предтечи? а игры со сборников 18 в 1 когда? такие вещи пора бы уже добавлять, чисто для ностальгии

0
vodila2009

багов там действительно тьма и тоже обе части в наличии

0
Winter Corsair

Фаркрай детства

0
MC Ghosts

"Яблоки. Апельсины. Гранаты!" Я с этой бабки так угарнул когда гранаты оказались боевые😂

0
Dr_Shtopor

Да простят меня поклонники, если вдруг таковые имеются, но... Этот кал пусть и дальше гниёт в помойке с трупами второго Ксенуса, Предтеч и прочего непотребства.

Лучше верните в Стим Анабиоз: Сон Разума и You Are Empty.

-4
cthulhu42

Несогласен с вами конечно) но обеими руками за Анабиос и Ю ар эмпти. От Вивисектора тоже не отказался бы.

1
-S.E.R.G.E.Y.-

Смесь сталкера и фар край. Игра полный кусок ...вна даже на то время.

-5