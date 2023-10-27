Xenus: Точка кипения появится в Steam спустя 18 лет после изначального релиза

Стало известно радостное известие для любителей шутеров с открытым миром. Культовая игра 2005 года "Xenus: Точка кипения", известная на Западе под названием Boiling Point: Road to Hell, вскоре появится в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Релиз намечен уже на 14 ноября текущего года.
Сюжет игры разворачивается вокруг отставного военного Сола Майерса, который отправляется в вымышленную латиноамериканскую страну под названием Реалия. Его цель — спасти похищенную дочь из лап местных преступных группировок.
Чтобы добраться до логова похитителей, Солу предстоит пройти через опасную долину Реалии, изобилующую тропическими джунглями, фермерскими хозяйствами и деревушками. Главному герою придётся проявить всё своё мастерство и хладнокровие, чтобы противостоять коррумпированным чиновникам и бандитам, которые заполонили этот край.
Издателем шутера выступает компания Ziggurat Interactive, ранее выпустившая в 2020 году ремастеры игр серии BloodRayne.
Что касается продолжения под названием "Xenus 2: Белое золото", то оно доступно в сервисе Steam ещё с 2016 года. Теперь же поклонники серии смогут насладиться обеими частями прямо в Steam.
Офигенная игра. Даже сейчас удивляет её свобода выбора в действиях.
Багованная конечно, но кайфовая.
Смесь из первого Фар Края, Крайзиса и открытого мира, тонны багов, но было весело!
Лицензия еще была))
У меня лицензия была на 4 CD дисках) Фот фото нашел, а коробки давно выбросил. Сохранил только вкладыши
Лицензия, вторая часть.До сих пор у меня.)
Можно и я хвастану))
Дичайшая годнота, йобасофтовские фар краи и рядом не валялись 😏
Эх вот бы ремейк 🤗
Годнота? Кривая багнутая какашечка
Да годнота, многие культовые игры кривые, такие игры делают не маркетологи а мечтатели с амбициями, да зачастую не реализуемыми амбициями но тем не менее. Ярчайший пример это VTMB, игра дико кривая на релизе, вышла в один день с хл2 с треском провалилась но до сих пор люди с теплом вспоминают её, до сих пор фанат пилит на нее патчи, правит баги и добавляет контент.
Все выше сказанное не относится к корпорациям вроде йобасофта или ЕА, Близзард и тд. У этих чудаков есть все деньги и время на земле, но они умудряются выкатывать убогие поделки, амбиции тут не причём просто корпорации хотят получить максимум выхлопа с минимальными усилиями/затратами.
Годнота, потому что ностальгия глаза затмевает. Я поиграл, считай, недавно - это тихий ужас. Отзывы почитай о ней. Я не помню игры, которые даже по прошествии большого времени, оставались такими кривыми (мб, Postal 3)
Г@внище лютое
Ну тогда она удивляла тем что в любое здание без подгрузок можно было зайти. Да и вообще таких игр почти не было. Ну и ещё Арнольд Вослу в гл. роли.
Помню, помню. Сколько же в ней было напихано всего. Ходил офигевал, особенно с момента что ГГ могли насекомые покусать, вся эта движуха с фракциями... Вторая часть уже более как будто целостная, почищенная но уже не то и запомнилась только местный прогнозом погоды в виде камня))
Интересно будут исправление и прочее, скачать чтоль как выйдет
Ещё бы русик под эту версию адоптировали, если оно будет того стоит, опять же сам оригинал сейчас вроде и не запустить даже нормально
Вторая слишком гумозная, да в первой части тоже был юмор но он не раздражал. Вторая часть с этой убогой типа смешной озвучкой американцев, местных и тд дико бесила. Да и у в целом игру сильно упростили
До сих пор xenus gold на диске хранится.
Тоже диск лежит. И Вторая часть.
Да так грибы собераю, ягоды 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
F1
вот это молодцы, уважаю ребят, которые пытаются сохранить старые игры, надо будет прикупить.
Xenus 2 на диске до сих пор лежит.
У меня ещё есть Предтечи в боксе фирменном)) Эксклюзив)
Полноценный бы ремастер.
Помню, что только из за этой игры пришлось прикупить оперативной памяти. Если у тебя было меньше 1Гб то запускать было бесполезно. Впрочем от обилия багов так и не доиграл.
Та же история. Вполне себе приемлемые 512 Мб захлёбывались.
Завяжи извилины, отдай жертву филину!
вторая часть круче была.
Оу май, да это же шикарная классика
ОПА! Что-то пирожочками запахло ммММм)))
Классная игра была. Но сложной казалась)
Такие релизы появляются потому что разрабы стали бомжами,а денег на покушать нету,вот и пихают свои игры в том же состоянии в котором они находились 18 лет назад не добавляя никаких улучшений,облачных сохранений,ачивок,и много чего ещё,ещё и цену долларов 10-15 сделают
Если б ее допилить... Ммм.
Так это издатель старья. Типо ГоГ. Старые игры должны быть в продаже. Даже плохие.
Помню в игре нужно было тачку глушить когда оставляешь ее. Но многие не знали и считали, что бензу нпс сливают пока тебя не было 🤣🤣🤣 Во реализм люди удивлялись.
едешь и зажимаешь букву Z и тогда бенз не кончается. Мне запомнился фонарик, который не только источником света служил, а враги если увидят свет в темноте начинали кричать " на нас напали". Но почему страну под названием Реалия. Я играл была уже Боливия и да это же Кевин Майерс.
Что только по трофеям?
Играл в свое время. Не проникся. Игра кривая, багованная, а местный "огромный" открытый мир сделан по принципу ctrl+c, ctrl+v. Вроде находишь какой-то пейзаж примечательный. Ну мост там, машина рядом, речка внизу течет. Проезжаешь вперед несколько км, а там снова тот же мост, та же машина и та же речка.
Господи!
Нас ждет разбор полетов)
Был по этой игре, еще в 19-м
Прикольно. Надеюсь будет доступно для нас. Мб куплю
Помню, тогда поразила обилием механик....До конца пройти не смог из за тех. состояния. А сейчас оно точно кому-то надо?
Диск был с этой игрой. Багов было немеренно, от чего пройти не смог
О, жиза. Словил критический баг на моменте с повторным сюжетным посещением особняка наркобарона, тупо никто не появлялся
Слышь друг!Купи дозу.
Отличный товар, не пожалеешь!🤤
Купил игру на релизе на 4 диска, но не играл по причине диких тормозов. Менял 3 раза видеокарты в течении 10 лет, все равно не играбельно было. Сыграл только в 2017-м. Норм игра, только теней нет. Игре надо тени прикрутить, и тогда норм. Но вторая часть мне намного больше понравилась. Хоть и первая - ностальгия.
Я ещё помню какая там растительность четкая была для своего времени.
Помню сильно ржал читая описания к патчам. Там такая дичь была🤣
имхотеп возвращается!
игра детства имба была тех лет
Да это же Кевин Майерс! ( Говорили нпс до переименования в Сола)
русский - Не поддерживается. Мне даже смешно стало.
а анабиоз сон разума?
а предтечи? а игры со сборников 18 в 1 когда? такие вещи пора бы уже добавлять, чисто для ностальгии
багов там действительно тьма и тоже обе части в наличии
Фаркрай детства
"Яблоки. Апельсины. Гранаты!" Я с этой бабки так угарнул когда гранаты оказались боевые😂
Да простят меня поклонники, если вдруг таковые имеются, но... Этот кал пусть и дальше гниёт в помойке с трупами второго Ксенуса, Предтеч и прочего непотребства.
Лучше верните в Стим Анабиоз: Сон Разума и You Are Empty.
Несогласен с вами конечно) но обеими руками за Анабиос и Ю ар эмпти. От Вивисектора тоже не отказался бы.
Смесь сталкера и фар край. Игра полный кусок ...вна даже на то время.