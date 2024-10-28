Анонсирована Yakut - первый в мире симулятор оленевода от российских авторов

Российские студенты из трех университетов представили совместный проект под названием Yakut. Это первый в мире симулятор оленевода: главный герой будет управлять собственным животноводческим хозяйством в условиях Крайнего Севера.
Проект носит не только развлекательный, но и образовательный характер. По словам создателей, только в игре можно показать то, что не передать в видеороликах о профессии оленевода. Yakut познакомит геймеров с бытом северных кочевых народов.
Геймеры должны будут следить за показателями главного героя, чтобы тот не умер от голода или переохлаждения. Главному герою предстоит заботиться не только о себе, но и об оленях. Всего их будет три вида, каждый с характерными особенностями.
Yakut выйдет на ПК в конце 2025 года. Симулятор будет доступен на платформе VK Play, а также в Steam.
Пока не увижу видео-дневник разрабов, о том как они провели более 200 часов с реальными оленеводами, к игре даже не притронусь.
Про Шойгу что ли?
и про Собакена тожде
Ну... во всевозможные инди-выживалки и симуляторы фермера играет же кто-то. Но тут игровое разнообразие такое, что хочется повеситься. Случайные события в виде стай волков, белых медведей и соплеменников, желающих отбить оленей, хоть предусмотрены? Отсутствие карты и эпический анхэппи энд при попытке перебраться на новое стойбище через заснеженную пустошь? Торговля? Обмен рогов на водку? Строительство поселка и возможность апгрейдить свою юрту до трехэтажного коттеджа? Премиальные крылатые золоторогие олени? Или весь выбор действий сводится к "забить/кормить", "погреться/поспать" и выращиванию мха? Уныние какое. С тем же успехом можно сделать симулятор свиного загона - там тоже будет "забить/кормить". Какой смысл в игре, которая сводится к песне Кола Бельды "А чукча в чуме ждет рассвета"? Если авторы хотят, чтобы я посочувствовала укладу жизни якута и поняла, что мы в больших городах еще не так плохо живем по сравнению с ..., то я могу посочувствовать и без игры.
они примерно так же думают о твоей жизни )
"Вот ведь дураки, живут в своих человейниках, природы не видят, животных не видят - тесно и скучно живут" ))
Да наверняка ) Наигрались в симс и симуляторы больших городов, ужаснулись, вот и решили свою ответочку запилить. Чтобы все поняли, как жить надо )
ну дети учатся в городе, в интернатах, парни служат срочку. То есть они не в вакууме существуют - и чет не уезжают (не все), возвращаются обратно.
Ноуты и телеки у них тоже есть, с интернетом, если что - так что насчет Симс вполне возможно.
Типа разводят оленя, который купит?
Зачем…у нас своих оленей и так хватает😉
не. у нас другой оленевод. бардюрыч
симулятор оленевода должны были делать совсем другие двое братьев...
Огонь )