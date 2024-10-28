Анонсирована Yakut - первый в мире симулятор оленевода от российских авторов

Российские студенты из трех университетов представили совместный проект под названием Yakut. Это первый в мире симулятор оленевода: главный герой будет управлять собственным животноводческим хозяйством в условиях Крайнего Севера.

Проект носит не только развлекательный, но и образовательный характер. По словам создателей, только в игре можно показать то, что не передать в видеороликах о профессии оленевода. Yakut познакомит геймеров с бытом северных кочевых народов.

Геймеры должны будут следить за показателями главного героя, чтобы тот не умер от голода или переохлаждения. Главному герою предстоит заботиться не только о себе, но и об оленях. Всего их будет три вида, каждый с характерными особенностями.

Yakut выйдет на ПК в конце 2025 года. Симулятор будет доступен на платформе VK Play, а также в Steam.