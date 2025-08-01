Yakuza Kiwami и Kiwami 2 выйдут на Switch 2 в ноябре

Sega и студия Ryu Ga Gotoku официально объявили: Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 доберутся до Nintendo Switch 2 уже 13 ноября. Обе части выйдут как по отдельности, так и в составе цифрового бандла.

Эти переиздания ремейков оригинальных игр серии подарят владельцам Switch 2 возможность познакомиться с началом истории легендарного дракона Додзимы. В первой части Кирю выходит из тюрьмы спустя 10 лет, взяв на себя вину за преступление, которого не совершал. В продолжении, построенном на более современном движке Dragon Engine, сюжет вращается вокруг новой угрозы для клана Тодзё, на этот раз из Осаки.

Однако, в отличие от недавно вышедшей Yakuza 0: Director’s Cut, обе игры не получат никаких улучшений или дополнительного контента. Отсутствуют как новые сцены, так и английская озвучка, что может огорчить часть игроков.

Тем не менее, для поклонников серии и новичков — это отличный шанс пройти ключевые главы саги о Якудза в портативном формате.