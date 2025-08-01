Yakuza Kiwami и Kiwami 2 выйдут на Switch 2 в ноябре

Sega и студия Ryu Ga Gotoku официально объявили: Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 доберутся до Nintendo Switch 2 уже 13 ноября. Обе части выйдут как по отдельности, так и в составе цифрового бандла.
Эти переиздания ремейков оригинальных игр серии подарят владельцам Switch 2 возможность познакомиться с началом истории легендарного дракона Додзимы. В первой части Кирю выходит из тюрьмы спустя 10 лет, взяв на себя вину за преступление, которого не совершал. В продолжении, построенном на более современном движке Dragon Engine, сюжет вращается вокруг новой угрозы для клана Тодзё, на этот раз из Осаки.
Однако, в отличие от недавно вышедшей Yakuza 0: Director’s Cut, обе игры не получат никаких улучшений или дополнительного контента. Отсутствуют как новые сцены, так и английская озвучка, что может огорчить часть игроков.
Тем не менее, для поклонников серии и новичков — это отличный шанс пройти ключевые главы саги о Якудза в портативном формате.
Я вот совсем не фанатик играть в "оригинальной" озвучке и обычно не страдаю потерей погружения, но вот с якудзой это другая история. Играть в неё с какой-либо другой озвучкой, кроме японской, это терять львиную долю эмоций, погружения, шика игры. Я, конечно, ни слова по японски не понимаю, но эмоции того стоят)
KIIIIIIIIIRYUUUUUUUUUUU!!!!
Кстати, насчёт непонимания японского. Прошёл все номерные части Якудзы, теперь с десяток слов точно знаю :D.
Забавно, что нинтендо каким-то образом умудряется такие порты еще локализировать на русский, а издатель игры этот перевод на другие платформы так и не закидывает. Яркий пример ниер автомата, где официальный перевод есть только на сыче)
Это не Нинтендо делают, а сами издатели, когда выпускают новые версии своих игр. Сега такое уже не первый раз практикует. Например, оригинал СМТ 5 не переведён, а обновленная версия имеет русские сабы