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Yakuza: Kiwami 29.08.2017
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Песочница
8.2 233 оценки

Yakuza Kiwami и Kiwami 2 выйдут на Switch 2 в ноябре

butcher69 butcher69

Sega и студия Ryu Ga Gotoku официально объявили: Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 доберутся до Nintendo Switch 2 уже 13 ноября. Обе части выйдут как по отдельности, так и в составе цифрового бандла.

Эти переиздания ремейков оригинальных игр серии подарят владельцам Switch 2 возможность познакомиться с началом истории легендарного дракона Додзимы. В первой части Кирю выходит из тюрьмы спустя 10 лет, взяв на себя вину за преступление, которого не совершал. В продолжении, построенном на более современном движке Dragon Engine, сюжет вращается вокруг новой угрозы для клана Тодзё, на этот раз из Осаки.

Однако, в отличие от недавно вышедшей Yakuza 0: Director’s Cut, обе игры не получат никаких улучшений или дополнительного контента. Отсутствуют как новые сцены, так и английская озвучка, что может огорчить часть игроков.

Тем не менее, для поклонников серии и новичков — это отличный шанс пройти ключевые главы саги о Якудза в портативном формате.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kunilito

Я вот совсем не фанатик играть в "оригинальной" озвучке и обычно не страдаю потерей погружения, но вот с якудзой это другая история. Играть в неё с какой-либо другой озвучкой, кроме японской, это терять львиную долю эмоций, погружения, шика игры. Я, конечно, ни слова по японски не понимаю, но эмоции того стоят)

2
Anglerfish

KIIIIIIIIIRYUUUUUUUUUUU!!!!

Кстати, насчёт непонимания японского. Прошёл все номерные части Якудзы, теперь с десяток слов точно знаю :D.

Lady_Leda

Забавно, что нинтендо каким-то образом умудряется такие порты еще локализировать на русский, а издатель игры этот перевод на другие платформы так и не закидывает. Яркий пример ниер автомата, где официальный перевод есть только на сыче)

1
Бэтмен из Блавикена

Это не Нинтендо делают, а сами издатели, когда выпускают новые версии своих игр. Сега такое уже не первый раз практикует. Например, оригинал СМТ 5 не переведён, а обновленная версия имеет русские сабы