Sega выпустила Yakuza: Like a Dragon в GOG без защиты Denuvo

Сегодня издательство Sega выпустила Yakuza: Like a Dragon в магазине GOG без защиты Denuvo. За последнее время это уже вторая игра от Sega, из которой убирают австрийскую защиту: первой была Total War Saga: Thrones of Britannia.
Ранее Yakuza: Like a Dragon была взломана Empress, однако с тех пор к игре вышло несколько обновлений. При этом в Steam игра остается по-прежнему защищенной Denuvo, однако ее, скорее всего, уберут уже в следующем обновлении.
Удаление денувы всегда хорошо.
Sega видимо поменяла свою политику относительно Денувы. Раньше вообще из игр австрийский малвар не убирала, а теперь есть надежда, что когда-нибудь снимет и с остальных Total War/Yakuza/Judgment/Persona/Sonic
Скорее чисто экономия, ибо нужна платить дань разработчикам денуво чтобы использовать их защиту, другой вопрос какая была до этого лицензия, ибо есть куча игр где она осталась, например just cause 3, mad max причём он есть в гог но в стиме дрм осталась.
Они до 2020-го года чтобы раскрутиться давали бессрочные лицензии, итоговая стоимость которой зависела от кол-ва проданных копий, после того как клиентскую базу набрали стали как подписку продавать с продлением, в слитых документах Crytek детали всплывали.
Бессрочную приобретают сейчас лишь несколько отбитых издателей по типу Юбисофта/Frontier (ну либо постоянно ее продляют), нормальные через год-полтора снимают сами чтобы не платить. SE со своих середняков так и вовсе через полгода стабильно убирает.
ЯКУДЗА!!!
стоит скачивать эту игру затягивает?
Игра Бомба!
да мне понравилась- и игра многое показывает что происходит в японии (ну на все 100% но на 40 точно)
Вот бы Binary Domain и Jet Set Radio в GOG выпустили.